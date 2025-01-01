Специалисты извлекли данные чёрного ящика с упавшего в Южной корее самолёта

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Специалисты извлекли данные чёрного ящика, записывающие переговоры в кабине пилотов потерпевшего крушение самолёта Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air. Об этом в ходе брифинга сообщил директор департамента гражданской авиации Минтранса Южной Кореи Чжу Чжон Ван.
В настоящее время проводится работа по конвертации переговоров в звуковые файлы. Также на борту находился второй чёрный ящик – бортовой самописец данных о полёте. При падении самолёта он получил повреждения. На его расшифровку уйдёт месяц.
Отмечается, что если южнокорейские специалисты столкнутся с трудностями при извлечении аудио, то чёрные ящики будут переданы в американский Национальный совет по безопасности на транспорте. Его представители в составе десяти человек прибыли в Муан, где произошла трагедия.
Напомним, что авиакатастрофа произошла в аэропорту Муан в воскресенье, 29 декабря. В результате аварийной посадки самолёта с последующим возгоранием погибли 179 человек.
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Отмечается, что если южнокорейские специалисты столкнутся с трудностями при извлечении аудио, то чёрные ящики будут переданы в американский Национальный совет по безопасности на транспорте. Его представители в составе десяти человек прибыли в Муан, где произошла трагедия.
Напомним, что авиакатастрофа произошла в аэропорту Муан в воскресенье, 29 декабря. В результате аварийной посадки самолёта с последующим возгоранием погибли 179 человек.
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Анастасия Чинкова