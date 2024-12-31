Суд в Южной Корее выдал ордер на арест отстранённого президента Юн Сок Ёля

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Южнокорейский суд выдал ордер на арест временно отстранённого президента страны Юн Сок Ёля. Ранее ему был объявлен импичмент в связи с кратковременным введением в республике военного положения.
Бывшему главе государства предъявлены обвинения сразу по трём статьям, передаёт информационное агентство Yonhap. Таким образом, Западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов, которые ходатайствовали о заключении Юн Сок Ёля под стражу. Согласно судебному ордеру, он должен быть задержан на 48 часов. После этого будет подано заявление на арест главы государства.
В публикации отмечается, что президент, даже отстранённый, обладает иммунитетом от уголовного преследования. Однако это правило утрачивает силу в случае предъявления обвинений в мятеже или государственной измене.
Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее 3 декабря. Он обвинил оппозицию в попытке совершения государственного переворота «в пользу КНДР». Затем он приказал армии войти в Сеул и заблокировать парламент. Позже военное положение было отменено, а самому президенту объявили импичмент.
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В публикации отмечается, что президент, даже отстранённый, обладает иммунитетом от уголовного преследования. Однако это правило утрачивает силу в случае предъявления обвинений в мятеже или государственной измене.
Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее 3 декабря. Он обвинил оппозицию в попытке совершения государственного переворота «в пользу КНДР». Затем он приказал армии войти в Сеул и заблокировать парламент. Позже военное положение было отменено, а самому президенту объявили импичмент.
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Александр Бойцов