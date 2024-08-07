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Силуанов рассказал Путину детали поездки в Крым на мотоцикле

07 августа 2024, 19:01
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр финансов России Антон Силуанов остался доволен поездкой в Крым на мотоцикле. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину.
На совещании с членами правительства Путин спросил Силуанова, ездил ли он в отпуск на мотоцикле.

«Владимир Владимирович, я каждый год собираюсь на себе прочувствовать изменения, которые происходят в туристической отрасли, в автодорожной отрасли. И в этом году действительно, недавно вернулся из Крыма. Хочу сказать, что с каждым годом дорожная инфраструктура улучшается», — ответил Силуанов.



При этом Путин перебил его и опять спросил, ездил ли тот на мотоцикле. Тогда Силуанов уклончиво ответил, что ездил на двухколесном транспорте.

По словам министра финансов, дорога от Краснодара до Крыма стала намного лучше. По пути стало меньше пробок, а в Крыму появилась отличная инфраструктура: новые заправки и дорожные развязки. Таким образом, Силуанов отметил, что отдых с использованием личного автотранспорта становится все комфортнее.

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Юрист Кубанцев объяснил важность обмена заключёнными между США пи РФ
07 августа 2024, 17:58

Фото: iStock/vchal

Адвокат, кандидат юридических наук, специалист по международному законодательству Сергей Кубанцев заявил, что масштабный обмен заключёнными между США И Россией важен тем, что он продемонстрировал способность стран НАТО, в частности США к договору.
«Я бы не сказал, что это шаг к потеплению. Но это показатель договороспособности сторон. Политика США в последнее время — это мировое господство. Мы с этим не согласны. Потепления здесь нет, но есть договороспособность. В последнее время много международных соглашений были расторгнуты, и США, и Россия вышли из некоторых соглашений. Возможно, здесь мы увидим какой-то прогресс, касающийся договороспособности сторон», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кубанцев.

До этого юрист Илья Русяев прокомментировал арест имущества бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова судебными приставами на сумму 79 млн рублей.

«Основанием для ареста имущества послужила значительная задолженность Нурмагомедова перед ФНС, которая, по разным оценкам, составляет от 297 до 302 млн рублей. Это может указывать на серьёзное нарушение налогового законодательства: неуплата налогов в крупном размере может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность», — ответил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявлял, что за запуск дрона в запрещённых местах наступает административная ответственность в виде штрафа.

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В Белом доме впервые высказались о наступлении ВСУ в Курской области
США запросят разъяснения у Киева о наступлении на Курскую область
07 августа 2024, 17:48

Фото: iStock/lucky-photographer

США просят власти Украины предоставить им разъяснения о событиях в Курской области. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, его слова передает агентство Reuters.
В Вашингтоне отметили, что уже известно об использовании ВСУ американской военной техники для атаки на Курскую область.Там добавили, что позиция США в части применения американского оружия по территории России не изменялась, то есть разрешения не было.

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в 5 часов 30 минут 6 августа подразделения вооружённых сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.

По его словам, ВС РФ смогли остановить продвижение противника в глубь российской территории. По подразделениям ВСУ наносились удары артиллерией, авиацией и ракетных войск.

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В Cовфеде высказались о реакции Запада на диверсию под Курском
Сенатор Карасин: реакция Запада на диверсию в Курской области будет запоздалой
07 августа 2024, 17:19

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Западные государства запоздало среагируют на диверсию со стороны боевиков ВСУ под Курском. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» высказался председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. Сенатор прокомментировал молчание союзников киевского режима в связи с текущей ситуацией.
«Реакция Запада всегда запоздалая и невнятная, а наша реакция совершенно понятна и сформулирована президентом», — сказал Карасин.

Он добавил, что украинская сторона воюет за идеи, которые ей чужды. Киев хочет показать собственную военную мощь и значимость, которыми не обладает, резюмировал собеседник.

Бои под Курском на приграничных территориях продолжаются с минувшего вторника, 6 августа.

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#курская область
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Зеленский пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией
Лейрос: просьбы Киева сбивать российские ракеты приведут к масштабной войне
07 августа 2024, 16:41

Фото: iStock/Michele Ursi

Просьбы Владимира Зеленского к Западу начать сбивать ракеты ВС РФ в небе над Украиной могут привести к масштабной войне. В этом уверен аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
«Эта украинская риторика требует действий, которые легко могут привести к тому, что конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата», — говорится в статье.

По словам Лейроса, таким образом Зеленский хочет подобного развития событий из-за провала ВСУ на поле боя, надеясь втянуть в конфликт страны НАТО.

Ранее журналист Джонатан Саксти писал, что мировая война будет в ближайшие десять лет, поэтому Великобритании нужно подготовиться к ней. По мнению автора публикации, есть несколько конфликтов, способных стать глобальным вооруженным противостоянием. Наиболее вероятные регионы, пишет Саксти, Восточная Европа, Азия и Ближний Восток.

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В РФ сравнили атаку боевиков ВСУ под Курском с рейдом Пригожина
Журналист Шурыгин не заметил сходства боев под Курском с рейдом ЧВК «Вагнер»
07 августа 2024, 16:41

Фото: istockphoto/N-sky

Атаку со стороны боевиков ВСУ в Курской области с рейдом ЧВК «Вагнер» в июне прошлого года сравнил военный журналист Владислав Шурыгин и не увидел сходств между событиями. Об этом он заявил на «Соловьев.Live».
«Пригожинский рейд начался с района, где не было никаких следов обороны, это был наш глубокий тыл, и он по тылам, по нашим глубоким коммуникациям пошел. Во-вторых, как мы помним, что главной проблемой было то, что шли свои, это была драматичная история», — сказал Шурыгин.

Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ на прилегающей к Курской области территории 6 августа. Украинские радикалы получили жесткий отпор. Российские войска действуют совместно с погранслужбой ФСБ. Как ранее заявлял командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, ситуацию нельзя считать критичной.

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Путин поручил Мантурову координировать работу ведомств в Курской области
07 августа 2024, 16:12

Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову безотлагательно заняться координированием ситуации в Курской области. Об этом шла речь на совещании главы государства с членами правительства РФ.
«Прошу членов правительства заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича», — сказал Путин.
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей.

По данным Минобороны РФ, в среду, 7 августа, армия России продолжает операцию по уничтожению подразделений ВСУ в курском приграничье. Тем временем противник наращивает резервы и усиливает свое наступление.

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«Уже вчера»: Великобритания спрогнозировала начало мировой войны
Express: мировая война начнется в ближайшее десятилетие
07 августа 2024, 15:55

Фото: istockphoto/melis82

Мировая война будет в ближайшие десять лет, поэтому Великобритании нужно подготовиться к ней. Об этом написал в своей статье для издания Express журналист Джонатан Саксти.
«Время готовиться к войне пришло уже вчера. Нужно восстанавливать войска и реинвестировать в технику, технологии и другие ресурсы», — считает автор материала.

По мнению автора публикации, есть несколько конфликтов, способных стать глобальным вооруженным противостоянием. Наиболее вероятные регионы, пишет Саскти, Восточная Европа, Азия и Ближний Восток.

Журналист уточнил, что три точки способны «поджечь» Землю, а именно, конфликт на Украине, израильско-палестинский, а также споры между КНР и США по поводу острова Тайвань.

«Мы долго пожинали плоды длительного мира и теперь обманываем себя, думая, что он будет вечным. Не будет», — заключил колумнист.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Запад начинает постройку нового военного блока в духе германо-итальянско-японской «оси».

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Стала известна причина наступления ВСУ в Курской области
Захарова: Зеленский отправил ВСУ в Курскую область, чтобы продлить мобилизацию
07 августа 2024, 14:27

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский отправил украинских военных на «мясорубку» в Курскую область, чтобы незаметно продлить мобилизацию на Украине. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. По ее словам, правоохранительные органы дадут этому оценку, а также соберут доказательства и предпримут все необходимые меры, чтобы все дошло до суда.

Напомним, что утром 6 августа боевики Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться в Курскую область. По данным Минобороны РФ, операция по уничтожению украинских боевиков на границе в Курской области продолжается до сих пор.

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Украина открыла в Африке «второй фронт»
Захарова: Украина открыла в Африке «второй фронт»
07 августа 2024, 13:39

Фото: сайт МИД РФ

Боевики ВСУ не могут победить Россию на поле боя, поэтому Украина открыла «второй фронт» в Африке. Об этом РИА Новости заявила российский дипломат Мария Захарова.
«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим В.Зеленского (экс-президент Украины) решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента», — сказала официальный представитель российского МИДа.

Захарова подчеркнула, что киевский режим пользуется террористическими методами, совершая диверсии, обстреливая гражданскую инфраструктуру и совершая убийства с политическим подтекстом.

Дипломат резюмировала, что Россия продолжит обращать внимание международного сообщества на варварское поведение режима Зеленского, ведь его «террористическая сущность» все более очевидна для всего мира.

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