Силуанов рассказал Путину детали поездки в Крым на мотоцикле

Фото: сайт Кремля
Министр финансов России Антон Силуанов остался доволен поездкой в Крым на мотоцикле. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину.
На совещании с членами правительства Путин спросил Силуанова, ездил ли он в отпуск на мотоцикле.
При этом Путин перебил его и опять спросил, ездил ли тот на мотоцикле. Тогда Силуанов уклончиво ответил, что ездил на двухколесном транспорте.
По словам министра финансов, дорога от Краснодара до Крыма стала намного лучше. По пути стало меньше пробок, а в Крыму появилась отличная инфраструктура: новые заправки и дорожные развязки. Таким образом, Силуанов отметил, что отдых с использованием личного автотранспорта становится все комфортнее.
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«Владимир Владимирович, я каждый год собираюсь на себе прочувствовать изменения, которые происходят в туристической отрасли, в автодорожной отрасли. И в этом году действительно, недавно вернулся из Крыма. Хочу сказать, что с каждым годом дорожная инфраструктура улучшается», — ответил Силуанов.
При этом Путин перебил его и опять спросил, ездил ли тот на мотоцикле. Тогда Силуанов уклончиво ответил, что ездил на двухколесном транспорте.
По словам министра финансов, дорога от Краснодара до Крыма стала намного лучше. По пути стало меньше пробок, а в Крыму появилась отличная инфраструктура: новые заправки и дорожные развязки. Таким образом, Силуанов отметил, что отдых с использованием личного автотранспорта становится все комфортнее.
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Элина Позднякова