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Силуанов рассказал об ответе на незаконное использование российских активов

Силуанов: незаконное использование российских активов встретит зеркальный ответ
25 мая 2024, 15:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия имеет активы западных стран, которые хранятся в виде «замороженных денег на счетах». Если российские активы будут незаконно использоваться на Западе, то Москва зеркально ответит на эти действия. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Его комментарий опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.


Силуанов напомнил, что раньше резервы центральных банков были табу и на них не распространялись рестрикции, однако в последнее время идеология западных стран поменялась.

Министр добавил, что Россия будет поступать «абсолютно зеркально», отражая действия Запада.

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#активы
Зеленскому пришлось изменить свою «формулу мира» ради саммита в Швейцарии
Зеленский: на саммите в Швейцарии обсудят только три пункта «формулы мира»
25 мая 2024, 15:55

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выдвинуть только три пункта «формулы мира» в ходе саммита в Швейцарии. Об этом он рассказал в беседе с изданием Orda.kz.
Напомним, ранее «формула мира» Зеленского предполагала десять пунктов.

По его мнению, многие страны мира примут решение на основе озвученных им пунктов. Он указал на то, что Украине не нужно лишнего, поэтому на саммите будут озвучены только вопросы обмена пленных, ядерной и продовольственной безопасности.

При этом Зеленский выразил опасения относительно того, что ряд стран может отказаться от участия в конференции.

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#швейцария
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Лукашенко угостил Путина салатом «Молодость» собственного приготовления
Лукашенко угостил Путина салатом собственного приготовления и драниками
25 мая 2024, 15:28

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко угостил лидера России Владимира Путина салатом собственного приготовления и драниками. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Напомним, что Владимир Путин находится с официальным визитом в Минске.

Сразу по прибытии Путина Лукашенко пригласил его на неформальный ужин в деревню под Минском, который длился четыре часа. На следующий день российский президент вновь ужинал в гостях у Лукашенко.

Он угощал Путина национальными домашними блюдами: драниками, запечённой ломтиками картошкой по-деревенски, мачанкой с блинами, грибным супом и белорусским салом.

Кроме того, Лукашенко сам приготовил для гостя фирменное блюдо – салат «Молодость».

Путину особенно понравились маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.

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В Финляндии сделали заявление по ситуации на границе с Россией
Глава МВД Финляндии Рантанен: выдворение беженцев будет возможно без согласия РФ
25 мая 2024, 15:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

Нелегальные беженцы из Финляндии будут выдворяться за пределы страны без согласия Москвы. Об этом рассказала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в интервью телекомпании Yle.
Таким образом министр объяснила положения законопроекта «О выдворении», который в настоящее время рассматривается в финском парламенте.

Рантанен пояснила, что для выдворения нелегальных беженцев не будет требоваться согласие российской стороны. Обязанности по выдворению лягут на пограничную службу страны, добавила министр.

Напомним, прежде Финляндия обвинила Россию в поощрении иммиграции с целью давления на страну.

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#министр
#финляндия
#россия
#мигранты
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Разрекламированная IT-армия: НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ РФ
В МИД рассказали о сети натовских киберлабораторий у границ РФ
25 мая 2024, 14:41

Фото: istockphoto/LagartoFilm

НАТО формируется сеть киберлабораторий по периметру российских границ с Эстонией, Латвией, Финляндией, Румынией. В перспективе в этот список могут войти Грузия и Молдавия. Об этом РИА Новости сообщил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
По его словам, США уже давно практикуют методы гибридной войны против РФ в сфере информации.

«В качестве основного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из разрекламированной «IT-армии», осуществляют электронные диверсии под плотной опекой натовских кураторов», – сказал Люкманов.
Он также добавил, есть информация, что в Киев командируются целые подразделения западных вооруженных сил и спецслужб. Кроме того, со слов Люкманова, под эгидой Минобороны США системно проводится киберобучение.

Речь идет, в том числе, и об учениях Cyber Flag, где обкатываются сценарии борьбы с РФ в цифровой сфере. Cyber Flag завершились буквально на днях.

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#информация
#война
#сша
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«Несильно беспокоит»: Зеленский высказался о своей нелегитимности
Зеленский заявил, что его не беспокоят рассуждения о его нелегитимности
25 мая 2024, 14:31

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности на фоне истёкших 20 мая полномочиях главы государства. Об этом он сказал в ходе интервью казахстанскому изданию «Орда.News», которое велось на русском языке.
Он подчеркнул, что его данный вопрос несильно беспокоит, после чего порекомендовал обратиться к законодательству и Конституции Украины, чтобы найти ответ на вопрос о его легитимности. При этом Зеленский не уточнил, о каких конкретно статьях государственных документов идёт речь.

Ранее обозреватель Junge Welt Райнхард Лаутербах заявил, что Киев совершенно не озабочен потенциальным ущербом для своих союзников, собираясь выдвинуть требование сбивать российские ракеты напрямую силами НАТО.

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#владимир зеленский
#президент
#украина
#политика
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Зеленский сделал заявление на русском языке
Зеленский на русском языке выступил за блокировку российских телеканалов
25 мая 2024, 14:21

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью, которое велось на русском языке, выступил против притеснения СМИ, но при этом поддержал блокировку российских телеканалов. Интервью опубликовано в Youtube-канале «Орда.News».
По словам Зеленского, он согласился общаться с журналистами на русском языке только потому, что они сами «не из России».

Глава государства заявил, что закрытие СМИ является неправильным шагом, однако когда речь заходит о «пропагандистских» каналах, такие меры допустимы и даже необходимы.

Также журналисты задали Зеленскому вопрос о его легитимности на фоне истёкших 20 мая полномочиях президента. Он подчеркнул, что данный вопрос его «не сильно беспокоит».

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#владимир зеленский
#сми
#телевидение
#русский язык
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В России призвали судить генсека НАТО Столтенберга
Депутат Чепа призвал судить Столтенберга за идею ударять по территории России
25 мая 2024, 14:08

Фото: сайт НАТО

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга нужно судить за предложение разрешить Украине наносить удары по территории России западным оружием. С таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
При этом он подчеркнул, что западные союзники Украине не позволят её армии наносить удары по военным целям на территории России их оружием.

Чепа призвал судить Столтенберга за предложения, которые ведут мир к катастрофе.

Ранее в интервью изданию The Economist Йенс Столтенберг предложил странам-участницам НАТО пересмотреть условия передачи вооружения Киеву. Сделать это необходимо, по его мнению, сейчас, когда ведутся активные боевые действия в Харьковской области. Генсек НАТО убеждён, что старые условия усложняют защиту территорий ВСУ.

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#нато
#йенс столтенберг
#украина
#россия
#госдума
#суд
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«Уничтожат всё»: в Польше напомнили об угрозах США России
Глава МИД Польши выступил за призывы разрешить ВСУ ударять по территории России
25 мая 2024, 13:56

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

США угрожают ударить по всем российским объектам на Украине в случае применения Москвой ядерного оружия. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с The Guardian.
Он утверждает, что американские власти якобы предупредили Россию, что «уничтожат всё».

Кроме того, Сикорский заявил, что польские власти поддерживают право Киева на удары по военным объектам на территории России. Он призвал Запад не огранивать себя в вопросе предоставления военной помощи Украине.

При этом подчеркнём, что Киев, несмотря на слова Сикорского об обстреле именно военных объектов, регулярно наносит удары по жилым домам и иной гражданской инфраструктуре на территории России.

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#сша
#россия
#польша
#украина
#спецоперация
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«Должны быть»: американский конгрессмен о диалоге США и России
Конгрессмен США Масси: переговоры между Россией и США должны быть
25 мая 2024, 13:48

Фото: сайт Конгресса США

Для Вашингтона было бы неплохо восстановить контакты с российской стороной, поскольку их отсутствие «неправильно». Об этом в разговоре с РИА Новости сказал американский конгрессмен Томас Масси.
«Я думаю, это было бы полезно, хотя полезны были бы переговоры и дискуссии на более низких уровнях», – сказал Масси, отвечая на вопрос, целесообразно ли восстановление общения президентов обеих стран.

Масси не смог объяснить, почему диалог прерван, в том числе, и по теме украинского конфликта.

«Я не знаю, но думаю, что это неправильно. Я думаю, что переговоры должны быть», – добавил конгрессмен.
Россия начала спецоперацию в Донбассе после обращения к Кремлю руководства ЛДНР. Российское руководство решило оказать поддержку республикам и противостоять агрессии со стороны украинских националистов. Страны коллективного Запада выступили против ​миротворческой миссии РФ и начали поставлять оружие украинским неонацистам.

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#конгресс сша
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