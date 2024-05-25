Силуанов рассказал об ответе на незаконное использование российских активов

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Россия имеет активы западных стран, которые хранятся в виде «замороженных денег на счетах». Если российские активы будут незаконно использоваться на Западе, то Москва зеркально ответит на эти действия. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Его комментарий опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Силуанов напомнил, что раньше резервы центральных банков были табу и на них не распространялись рестрикции, однако в последнее время идеология западных стран поменялась.
Министр добавил, что Россия будет поступать «абсолютно зеркально», отражая действия Запада.
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Анастасия Хохлова