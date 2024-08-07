Россияне оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты

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Российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Уточняется, что из-за сложившейся ситуации многие отдыхающие не могут вернуться домой. В этом месяце доступны только дорогие стыковочные рейсы. Стоимость поездки составляет свыше 70 тысяч рублей с человека.
Согласно информации источника, в свободной продаже остались лишь билеты для домашних животных по 2,6 тыс. рублей, при условии, что питомцы путешествуют без хозяина.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников заявил, что отдых в Турции зачастую дешевле, чем на российских курортах в силу нескольких причин. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источника, в свободной продаже остались лишь билеты для домашних животных по 2,6 тыс. рублей, при условии, что питомцы путешествуют без хозяина.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников заявил, что отдых в Турции зачастую дешевле, чем на российских курортах в силу нескольких причин. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова