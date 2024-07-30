Стало известно, почему отдых в Турции дешевле, чем на российских курортах

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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников заявил, что отдых в Турции зачастую дешевле, чем на российских курортах в силу нескольких причин.
Первая из них заключается в том, что в Турции намного больше крупных отелей и гостиничных комплексов, которым несложно удерживать низкие цены.
Вторая причина, по его словам, такой ситуации кроется в том, что у турецких отелей намного больше конкуренция, чем у российских. В Турции, кроме всего прочего, пытаются бороться и за европейского потребителя, а потому стараются делать цены более выгодными, считает эксперт.
Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что одним из лучших направлений отдыха в бархатный сезон является Турция.
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«Турецкие отели, как правило, очень большие, а экономика отелей с большим номерным фондом намного лучше, чем экономика маленьких отелей. В Турции отели по 500-800 номеров не являются каким-то исключением, а у нас гостиница больше 100 номеров уже считается серьёзным большим комплексом. На маленьких объектах цена не может быть низкой, даже если этот объект не является высокой категорией», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колесников.
Вторая причина, по его словам, такой ситуации кроется в том, что у турецких отелей намного больше конкуренция, чем у российских. В Турции, кроме всего прочего, пытаются бороться и за европейского потребителя, а потому стараются делать цены более выгодными, считает эксперт.
Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что одним из лучших направлений отдыха в бархатный сезон является Турция.
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Мелисса Тимофеева