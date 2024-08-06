Депутат Чаплин заявил о самом популярном виде летнего отдыха у россиян

Фото: iStock/Mkovalevskaya
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что большинство россиян предпочитает проводить летний отдых на даче.
«Исследование показало, что более 60% опрошенных выбирают отдых на даче, предпочитая его заграничным поездкам и отелям. Наиболее привлекательными аспектами дачного отдыха россияне считают возможность провести время с семьей и друзьями, наслаждение природой и участие в активностях на свежем воздухе, таких как барбекю, рыбалка и пикники», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.
По его словам, преимущество дачного отдыха перед заграничным в том, что на своём собственном участке можно позволить себе больший комфорт, разнообразие и свободу.
Ранее сообщалось, что в Турции обсуждают возможность отмены системы услуг для туристов «все включено» из-за возникновения новых проблем.
Читайте также:
В турецких отелях захотели отменить систему all inclusive
Турэксперт Сапронова назвала три основных плюса планирования отдыха осенью
Озвучены самые непопулярные для путешествий направления России
Мелисса Тимофеева