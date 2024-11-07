Зеленский отказался от помощи ЕС в организации переговоров с Россией

Украине не нужна от союзников помощь в организации мирных переговоров с Россией, Киев сам решит, когда их начать. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, текст которого опубликован в его Telegram-канале.
«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах. Только сама Украина должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта», — заявил Зеленский.
Он напомнил, что Украина уже подготовила и ранее представила собственный мирный план. Именно над его реализацией и собирается работать украинские власти.
Зеленский также обвинил участвующих в саммите европейских лидеров в том, что они пытаются найти способы достижения мира с Россией. Он подчеркнул, что «объятия не помогут».
Украинский лидер в очередной раз потребовал вступления страны в НАТО, передачи замороженных активов РФ Украине и ужесточения антироссийских санкций. По его словам, Украине необходимы «рычаги влияния».
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Элина Позднякова