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Российские замороженные зарубежные активы являются украинскими деньгами. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
В своём телеграм-канале он написал, что для Москвы станет уроком, если российские активы будут работать на пользу Украине.
Украинский лидер также поблагодарил всех политиков и глав государств, которые выступают за передачу Украине российских активов. По его словам, осталось только разработать необходимый механизм, который позволит направлять средства России украинской стороне.
Ранее глава министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ждёт получения 1,9 миллиарда евро от Евросоюза за счёт доходов от замороженных российских активов.
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«Честно говоря, это украинские деньги», — делает Зеленский смелый вывод, кажется, сам искренне в это веря.
Украинский лидер также поблагодарил всех политиков и глав государств, которые выступают за передачу Украине российских активов. По его словам, осталось только разработать необходимый механизм, который позволит направлять средства России украинской стороне.
Ранее глава министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ждёт получения 1,9 миллиарда евро от Евросоюза за счёт доходов от замороженных российских активов.
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Александр Бойцов