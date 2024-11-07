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Зеленский назвал замороженные зарубежные активы России украинскими деньгами

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Российские замороженные зарубежные активы являются украинскими деньгами. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
В своём телеграм-канале он написал, что для Москвы станет уроком, если российские активы будут работать на пользу Украине.

«Честно говоря, это украинские деньги», — делает Зеленский смелый вывод, кажется, сам искренне в это веря.



Украинский лидер также поблагодарил всех политиков и глав государств, которые выступают за передачу Украине российских активов. По его словам, осталось только разработать необходимый механизм, который позволит направлять средства России украинской стороне.

Ранее глава министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ждёт получения 1,9 миллиарда евро от Евросоюза за счёт доходов от замороженных российских активов.

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Песков: РФ помнит о желании Трампа решить конфликт на Украине до инаугурации
07 ноября 2024, 18:45

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Россия помнит, что Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа в случае своей победы на выборах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь», — отметил Песков.

Песков добавил, что Россия помнит слова Трампа о намерении предложить что-то для решения украинского конфликта еще до инаугурации.
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Зеленский отказался от помощи ЕС в организации переговоров с Россией
07 ноября 2024, 18:24

Украине не нужна от союзников помощь в организации мирных переговоров с Россией, Киев сам решит, когда их начать. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, текст которого опубликован в его Telegram-канале.
«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах. Только сама Украина должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта», — заявил Зеленский.

Он напомнил, что Украина уже подготовила и ранее представила собственный мирный план. Именно над его реализацией и собирается работать украинские власти.

Зеленский также обвинил участвующих в саммите европейских лидеров в том, что они пытаются найти способы достижения мира с Россией. Он подчеркнул, что «объятия не помогут».

Украинский лидер в очередной раз потребовал вступления страны в НАТО, передачи замороженных активов РФ Украине и ужесточения антироссийских санкций. По его словам, Украине необходимы «рычаги влияния».

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На Украине беспокоятся о полной потере Донбасса после победы Трампа
FT: Украина боится окончательно потерять Донбасс после победы Трампа
07 ноября 2024, 18:09

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские чиновники пытаются сделать вид, что они являются сторонниками Дональда Трампа, однако за этими масками скрывается тревога по поводу продолжения поддержки от США. Об этом пишет газета Financial Times.
По словам одного из советников по вопросам обороны Украины, пожелавшего остаться неназванным, для Киева поддержка США является вопросом жизни и смерти.

«Многие военные боятся, что помощь США прекратится и мы потеряем Донбасс, как минимум. Нам нужно убедить Трампа быть с нами», — рассказал изданию представитель Минобороны Украины.

При этом украинский политический аналитик Сергей Фурса считает, что «мир снова повернулся не в ту сторону».

Ранее экс-советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор заявлял, что для начала российско-американских переговоров по Украине новоизбранный президент США Дональд Трамп должен перестать помогать Киеву, а также вывести из республики американцев, заявил YouTube-каналу Judging Freedom.

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Названо ключевое условие для начала переговоров России и США по Украине
Макгрегор: Трамп должен перестать помогать Киеву и вывести американцев из страны
07 ноября 2024, 17:40

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Для начала российско-американских переговоров по Украине новоизбранный президент США Дональд Трамп должен перестать помогать Киеву, а также вывести из республики американцев, заявил экс-советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.
«Киевский режим должен исчезнуть. Русские не будут тратить время на переговоры с ним, независимо от того, что говорит Трамп. (Президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин — тот человек, который хочет увидеть действия: прекратить всякую помощь и вывести всех, кто ее оказывает, независимо от того, американский ли это гражданин в форме или без нее, агент ЦРУ или военный», — прокомментировал аналитик.
Дэвис убежден, только тогда российские власти могут посчитать, что переговоры с американской стороной по кризису на Украине будут со смыслом. Офицер резюмировал, что сейчас Москва не особо верит Вашингтону.

Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Во время предвыборной кампании он не раз говорил, что сможет остановить боевые действия на Украине.

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В США сделали заявление об СВО
Офицер Дэвис: боевики ВСУ могут развалиться еще до вступления Трампа в должность
07 ноября 2024, 17:38

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Армия Украины может развалиться в боях еще до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет в январе. Такое предположение YouTube-каналу Deep Dive высказал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.
«Россия продолжает методично и ускоренными темпами двигаться на запад, и я не вижу причин, по которым это изменится. <…> Не исключено, что украинская сторона может буквально развалиться в январе», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что шаги киевского режима привели к потерям живой силы и территорий, а попытки США повлиять на ход событий являются тщетными.

«В октябре российская армия взяла больше территорий, чем за весь 2022 год, то есть это трудно представить, что это произошло всего за один месяц и что такие темпы продолжаются», — заключил Дэвис.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, через сколько у ВСУ закончатся боеприпасы, если США перестанут их поставлять.

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#дональд трамп
#новости
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Bloomberg: Без поставок США боеприпасы у ВСУ закончатся за считанные месяцы
07 ноября 2024, 17:29

Фото: istockphoto/bbsferrari

Если вновь избранный президент США Дональд Трамп решит прекратить военную поддержку Киева, то боеприпасы для американского вооружения на Украине закончатся очень быстро. Речь может идти буквально о нескольких месяцах.
Об этом пишут обозреватели информационного агентства Bloomberg. В публикации отмечается, что в том случае, если Трамп решит прекратить военные поставки на Украину и не станет использовать рычаги давления на Россию, которые могли бы способствовать прекращению огня, то Киев столкнётся с реальной перспективой поражения. Боеприпасы для поставляемых из США танков, пусковых установок и систем ПВО закончатся в этом случае за несколько месяцев, пишут авторы материала.

Другие основные союзники Киева — Великобритания, Франция, страны Балтии — не раз подчёркивали, что продолжат оказывать военную помощь Украине. Но их поддержка не сможет в достаточной степени компенсировать прекращение помощи со стороны США, пишут авторы статьи.

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«Отступать нам некуда»: певец Данко вступил в добровольческий отряд «Барс-Крым»
Певец Данко вступил в добровольческий отряд «Барс-Крым»
07 ноября 2024, 17:12

Александр Фадеев (Фото: TG-канал главы администрации Ялты Я. Павленко)

Российский певец и композитор Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, вступил в ряды добровольческого отряда «Барс-Крым». Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым" сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот – певец Данко. Как настоящий мужчина встал на защиту города. Благодарю и горжусь», — написала Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, Данко переехал вместе с семьей в Ялту шесть лет назад. С тех пор он проживает там и занимается творчеством.

«Я живу в Крыму, я живу в Ялте. Здесь живут мои дети и жена, моя семья. Если не я, то кто будет защищать свою семью? В случае беды мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда», — прокомментировал певец.

Павленко напомнила, что основная цель отрядов «Барс Крым», сформированных в прибрежных городах, является исключение возможности проникновения диверсантов в регион. Добровольцы готовы присоединиться к военным в случае любой угрозы.

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Военный эксперт Дандыкин назвал ФАБ-3000 самой мощной управляемой бомбой ВС РФ
07 ноября 2024, 17:04

Фото: istockphoto/geyzer

Фугасная авиабомба ФАБ-3000 является самым мощным корректируемым авиационным боеприпасом на вооружении ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он рассказал, что эта трёхтонная бомба применяется в тех случаях, когда требуется сократить потери штурмовых групп перед наступлением, расчистить путь, вывести из строя боевую технику противника. Она также эффективна при поражении хорошо укреплённых оборонительных сооружений. Бомба сбрасывается за десятки километров до цели, корректируется в полёте и с определённой точностью поражает противника, сказал эксперт.

Российские военные применили трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000 против военнослужащих ВСУ в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. На кадрах объективного контроля можно увидеть после взрыва огромный поднимающийся гриб из дыма и огня, а также расходящуюся во все стороны ударную волну.






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#курская область
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Российские бойцы приближаются к Купянску
Ганчев: ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска
07 ноября 2024, 17:00

Фото: iStock/zabelin

Российские подразделения находятся всего в нескольких километрах от пригорода Купянска. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости.
Он уточнил, что армия России продвигается вглубь Харьковской области и выбивает украинских боевиков из опорных пунктов.

«Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — рассказал Ганчев.

Украинские каналы пишут, что власти уже все вывезли из Купянска. Предполагается, что ВСУ город сдадут практически без боя, так как он не приспособлен к плотной обороне.

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