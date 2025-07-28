Симоньян: Украина совместно с Западом хочет устроить в России бунт

28 июля 2025, 00:39

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Украина совместно с западными партнерами хочет устроить в России бунт. Об этом журналистка сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».





Как пояснила Симоньян, таким образом Украина и ее партнеры хотят переманить на свою сторону нейтрально настроенных россиян.





«Сейчас Украина и все они... пытаются устроить бунт у нас... Они пытаются ... сделать так, чтобы люди, которые ... нейтрально относятся к происходящему, не болеют ни за детей Донбасса, есть же такие люди... расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону», — сказала журналистка.