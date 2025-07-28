Симоньян: Украина совместно с Западом хочет устроить в России бунт
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Украина совместно с западными партнерами хочет устроить в России бунт. Об этом журналистка сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Как пояснила Симоньян, таким образом Украина и ее партнеры хотят переманить на свою сторону нейтрально настроенных россиян.
«Сейчас Украина и все они... пытаются устроить бунт у нас... Они пытаются ... сделать так, чтобы люди, которые ... нейтрально относятся к происходящему, не болеют ни за детей Донбасса, есть же такие люди... расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону», — сказала журналистка.
К тому же Симоньян обратила внимание на недавнюю атаку украинских беспилотников по Сочи и Сириусу. По ее словам, в момент налета там находились дети. Еще глава RT заговорила и о постоянных задержках рейсов в российских аэропортах. Как объяснила Симоньян, именно таким образом Украина настраивает нейтральных граждан против своей страны, ведь некоторым отдых важнее итогов СВО.