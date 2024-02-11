Во Франции отметили важную деталь в интервью Путина Карлсону

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Профессор кафедры исследований РФ и постсоветского пространства Университета Западного Парижа Нантер-ля-Дефанс Жан-Робер Равио заявил, что интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону было продумано для восприятия западной аудиторией.
«Оно было весьма хорошо выверено именно под внешнюю публику и построено так, чтобы выдать множество небольших цитат, которые, думаю, теперь подхватят самые разные СМИ», — сказал Равио в эфире TV5 Monde.
По мнению профессора, позиция Путина среди зарубежной аудитории обязательно найдёт позитивный отклик, поскольку в США сейчас можно наблюдать конфликт властей по вопросу оказания помощи Украине. Так, Путин выбрал подходящий момент для обращения к американцам, объяснив российскую позицию в рамках вооруженного конфликта, резюмировал Равио.
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Диана Аванесян