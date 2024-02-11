В США объяснили угрозы в адрес Карлсона из-за интервью с Путиным

Фото: сайт Кремля
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью RT заявил, что власти США угрожают журналисту Такеру Карлсону из-за того, что они не могут предложить альтернативу правде, которую он раскрыл в своем интервью с президентом России Владимиром Путиным.
По мнению Риттера, они пытаются заглушить Карлсона, опасаясь быть разоблаченными. Он подчеркнул, что ограничивать свободу слова нельзя, и что правильнее дать людям возможность высказаться и представить свои аргументы для борьбы с «неправильными идеями».
Риттер призвал к диалогу и демонстрации силы аргументов, чтобы опровергнуть «неправильные идеи».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил неоспоримый интерес в США к интервью Путина с Карлсоном.
Читайте также:
«Стан единомышленников»: почему Такер Карлсон прибыл в Москву и зачем ему Путин
В Сенате США сочли финансирование Украины оскорблением американцев
Зеленский рассказал о результатах переговоров с конгрессменами о ракетах ATACMS
Риттер призвал к диалогу и демонстрации силы аргументов, чтобы опровергнуть «неправильные идеи».
Читайте также:
«Стан единомышленников»: почему Такер Карлсон прибыл в Москву и зачем ему Путин
В Сенате США сочли финансирование Украины оскорблением американцев
Зеленский рассказал о результатах переговоров с конгрессменами о ракетах ATACMS
Артем Кузьмин