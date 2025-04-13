Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Судьба его ждет железобетонно»: Симоньян раскрыла главную ошибку Зеленского

«Судьба его ждет железобетонно»: Симоньян раскрыла главную ошибку Зеленского

Симоньян: Зеленский пренебрег советом Минздрава не пробовать наркотики и подсел
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский «пренебрег советами Минздрава не пробовать наркотические вещества», поэтому стал зависимым, заявила в программе «Право знать» главред RT Маргарита Симоньян.
«…Поэтому ведет себя так, что нам, всем нормальным людям, не сидящим на наркотиках… это просто даже сложно понять», — сказала она.

Симоньян упомянула скандал в Белом доме в конце февраля, когда главу киевского режима попросили покинуть здание американской администрации. Зеленскому тогда указали на «неуважительное отношение» к Овальному кабинету.

«Я не знаю, что произойдет раньше. Будет ли он сидеть в какой-нибудь притюремной больничке, как (Экс-президент Грузии Михаил — Прим. ред.) Саакашвили, или он сторчится сам. Но что-то из этого произойдет в любом случае. Эта судьба его ждет железобетонно, рано или поздно», — заключила журналистка.

В конце февраля в Белом доме должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам Украины, однако между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла перепалка.

Читайте также:

Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР

Президент США Дональд Трамп объявил, что переговоры по Украине идут хорошо

Володин: поддерживающие нацистов лидеры Европы страдают исторической амнезией
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#маргарита симоньян
#наркотики
#новости
В Кремле раскрыли, почему Киев не соблюдает мораторий на удары
Песков: киевский режим не хочет соблюдать мораторий или уже не контролирует ВСУ
13 апреля 2025, 13:43

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Киевский режим либо не хочет соблюдать месячный мораторий на удары по энергообъектам, либо не контролирует украинских боевиков, заявил журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь два варианта: либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может держать свои части, своих военных под контролем. И то, и другое катастрофично», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что все больше государств и политиков замечают несоблюдение украинской стороной моратория на удары по объектам энергетики.

«Поэтому все больше и больше стран, международных политиков обращают на это внимание», — заключил Песков.

Договоренность о месячном моратории на удары по энергообъектам России и Украины была достигнута в ходе российско-американских переговоров, 24 марта, в Саудовской Аравии.

Читайте также:

21 человек погиб в результате взрыва в Сумах

Украина совершила две атаки на российские энергообъекты

«Судьба его ждет железобетонно»: Симоньян раскрыла главную ошибку Зеленского
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#всу
#кремль
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
21 человек погиб в результате взрыва в Сумах
13 апреля 2025, 13:09

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В украинском городе Сумы в результате взрыва погиб 21 человек, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Он добавил, что число раненных составило 83 человека. Доступ к месту взрыва ограничен.

Ранее украинские СМИ писали, что в Сумах прогремели два мощных взрыва. В Сумской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, о воздушной тревоге говорили в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях.

Читайте также:

Украина совершила две атаки на российские энергообъекты

«Судьба его ждет железобетонно»: Симоньян раскрыла главную ошибку Зеленского

Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
#украина
#сми
#воздушная взрыв
#погибший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина совершила две атаки на российские энергообъекты
13 апреля 2025, 12:52

Фото: iStock/Rachandewwa

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли расположенные в Белгородской области объекты энергетической инфраструктуры в пятницу и субботу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что 11 апреля, в пятницу, в результате обстрела энергообъекта «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» были оборваны провода, из-за чего была отключена высоковольтная линия. Без электроснабжения остались более 600 жителей в Шебекинском районе.

Вчера, 12 апреля, в результате атаки ВСУ на энергообъект «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» без электричества остались жители села Степное.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.

Читайте также:

Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР

Бойцы ВС РФ уничтожили две группы иностранных наемников в Харьковской области

Взрывы прогремели в Сумской области Украины
#россети
#всу
#вс рф
#киев
#энергетика
#обстрел
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
13 апреля 2025, 12:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Елизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ранее глава пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что российские бойцы уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе Харьковской области Украины.

Читайте также:

Взрывы прогремели в Сумской области Украины

Успехи ВС РФ на покровском и угледарском фронтах, бои за Лысовку и Котляровку: последние новости СВО на 13 апреля

Жительница Шебекина была ранена во время атаки дронов ВСУ
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#днр
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы ВС РФ уничтожили две группы иностранных наемников в Харьковской области
Бойцы ВС РФ уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе
13 апреля 2025, 12:15

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Группировка ВС РФ «Запад» уничтожила две группы иностранных наемников в Купянском районе Харьковской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки Ивана Бигму.
«В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады», — прокомментировал он.

По словам Бигмы, суточные потери украинских боевиков в зоне «Запада» составили свыше 250 единиц живой силы. В МО РФ заявляли о польских, грузинских, британских и американских наемниках в зоне боевых действий. В министерстве отмечали, что Киев использует их как «пушечное мясо». Сами наемники говорили о плохой координации их действий украинским командованием.

Читайте также:

Взрывы прогремели в Сумской области Украины

Успехи ВС РФ на покровском и угледарском фронтах, бои за Лысовку и Котляровку: последние новости СВО на 13 апреля

Российская авиация поразила военное авиапредприятие ВСУ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#харьковская область
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате