Владимир Зеленский
Владимир Зеленский «пренебрег советами Минздрава не пробовать наркотические вещества», поэтому стал зависимым, заявила в программе «Право знать» главред RT Маргарита Симоньян.
«…Поэтому ведет себя так, что нам, всем нормальным людям, не сидящим на наркотиках… это просто даже сложно понять», — сказала она.
Симоньян упомянула скандал в Белом доме в конце февраля, когда главу киевского режима попросили покинуть здание американской администрации. Зеленскому тогда указали на «неуважительное отношение» к Овальному кабинету.
«Я не знаю, что произойдет раньше. Будет ли он сидеть в какой-нибудь притюремной больничке, как (Экс-президент Грузии Михаил — Прим. ред.) Саакашвили, или он сторчится сам. Но что-то из этого произойдет в любом случае. Эта судьба его ждет железобетонно, рано или поздно», — заключила журналистка.
В конце февраля в Белом доме должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам Украины, однако между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла перепалка.
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