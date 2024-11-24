Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)
В окружении избранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые согласны передать Украину под контроль России. Об этом информирует The Guardian.
Согласно информации газеты, РФ «всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля». Уточняется, что в окружении республиканского политика есть люди, которые могут согласиться на этот шаг, в особенности, если Москва разорвет военные отношения с Пекином.
Однако, по мнению автора материала, Россия вряд ли откажется от стратегического партнерства с КНР в пользу «непредсказуемой Америки».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Однако, по мнению автора материала, Россия вряд ли откажется от стратегического партнерства с КНР в пользу «непредсказуемой Америки».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова