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Киеву предрекли изменения в помощи Запада после применения ракет «Орешник»

Аналитик Глазунов предрек изменения в помощи Запада Украине после «Орешника»
Фото: istockphoto/Olena Lialina

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Запад может изменить помощь Украине на фоне применения российского «Орешника». Свое мнение «Ленте.ру» на этот счет высказал военный аналитик Олег Глазунов. Эксперт считает, что США и Евросоюз не хотят вкладываться в заведомо проигрышный проект.
«Их задача — просто нанести как можно больший урон и Украине, и нам, чтобы Украина не смогла быть независимым государством и чтобы мы урон понесли. Так они уже давно понимают, что Украина проиграла, поэтому удар «Орешником» подтвердил, что шансов победить у Украины нет вообще. В этом случае, скорее всего, помощь Евросоюза и США будет уже не такой большой, как раньше», — высказался собеседник.
Политолог резюмировал, Россия превосходит Украину и Евросоюз как в военном, так и в техническом плане. Кроме того, есть превосходство и над США в отдельных видах техобеспечения.



В минувший четверг, 21 ноября, Россия ударила по Украине баллистической ракетой «Орешник» в ответ на атаки со стороны боевиков ВСУ по российским военным объектам в Брянской и Курской областях ракетами ATACMS США и Storm shadow Великобритании.

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#новости
Зарубин опубликовал видео с Путиным после его заявления
Зарубин опубликовал кадры с Путиным после его заявления об «Орешнике»
24 ноября 2024, 17:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Журналист Павел Зарубин показал видео после заявления президента России Владимира Путина об испытании ракеты «Орешник». Запись есть в Telegram-канале соведущего программы «Москва. Кремль. Путин».
На кадрах видно окончание обращения к россиянам, а также фрагмент, когда российский лидер встает из-за стола.

В минувший четверг, 21 ноября, глава государства обратился к россиянам, заявив, что противник нанес удар по военным объектам страны дальнобойными ракетами ATACMS производства США и Storm shadow Великобритании. Удары со стороны Украины пришлись на Брянскую и Курскую области.

Президент подчеркнул, что «ответ всегда будет» и отметил, что региональный украинский конфликт приобрел черты глобального.

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#война
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#конфликт
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В Кремле раскрыли подробности о применении «Орешника»
Пресс-секретарь Песков: о скором применении «Орешника» знал узкий круг
24 ноября 2024, 17:01

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Про боевое испытание российской ракеты «Орешник» был в курсе только узкий круг, рассказал в беседе журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации, — это абсолютно засекреченный процесс», — сказал он.
Песков добавил, что он и сам до последнего момента не знал о планах использовать ракету, пока об этом не узнала вся страна.

Россия ударила по Украине «Орешником» 21 ноября в ответ на удары со стороны Киева по российским военным объектам в Курской и Брянской областях. Как отмечал президент Владимир Путин, противник использовал американские ATACMS и британские Storm Shadow.

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#конфликт
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В Британии заявили о готовности сторонников Трампа отдать Украину под контроль РФ
The Guardian: в команде Трампа есть согласные с условиями Путина по Украине
24 ноября 2024, 16:14

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

В окружении избранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые согласны передать Украину под контроль России. Об этом информирует The Guardian.
Согласно информации газеты, РФ «всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля». Уточняется, что в окружении республиканского политика есть люди, которые могут согласиться на этот шаг, в особенности, если Москва разорвет военные отношения с Пекином.

Однако, по мнению автора материала, Россия вряд ли откажется от стратегического партнерства с КНР в пользу «непредсказуемой Америки».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Бойцы «Севера» уничтожили танк ВСУ под Харьковом — видео
МО: ВС РФ с помощью FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в Харьковской области
24 ноября 2024, 16:09

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Российские бойцы уничтожили танк боевиков ВСУ при помощи FPV-дронов под Харьковом. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
«В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили танк ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк противника. В результате прямых попаданий FPV-дронов танк боевиков ВСУ был уничтожен», — добавили в оборонном ведомстве.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. Глава государства отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса на протяжении восьми лет. Российские власти также подчеркивали, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.

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Стало известно, когда США хотели пригласить Украину в НАТО
Bloomberg: Байден хотел пригласить Украину в НАТО после победы Трампа
24 ноября 2024, 15:39

Фото: сайт НАТО

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден рассматривал публичное приглашение Украины в альянс НАТО после победы республиканца Дональда Трампа на выборах, пишет агентство Bloomberg.
«Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению [Киева] в НАТО, но решила этого не делать, учитывая малую вероятность успеха [этого призыва] в краткосрочной перспективе», — сказано в публикации.

Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября. Одним из его обещаний было прекратить конфликт на Украине «за сутки». Эксперты предполагают, что переговоры России с Украиной могут пройти уже 21 января, то есть на следующий день после инаугурации Трампа.

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Путин охарактеризовал свое заявление об испытании «Орешника»
Президент Путин назвал свое заявление об «Орешнике» достаточно ясным и понятным
24 ноября 2024, 15:26

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава государства Владимир Путин заявил, что его заявление о российской ракете «Орешник» является ясным и понятным. Фрагмент из речи президента, где он говорит о том, что «ответ всегда будет», опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — сказал российский лидер, встав из-за стола после обращения.
В минувший вторник, 19 ноября, а также в четверг, 21 ноября, боевики ВСУ ударили американскими и британскими дальнобойными ракетами по российским военным объектам в Курской и Брянской областях.

Владимир Путин отмечал, что противник использовал ATACMS и Storm Shadow. Президент подчеркнул, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.

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В РФ отреагировали на возможное расширение зоны ударов западными ракетами
Депутат Чепа: расширение зоны ударов западными ракетами приведет к потерям ВСУ
24 ноября 2024, 15:03

Фото: iStock/allanswart

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВСУ ждут большие потери, если они захотят атаковать новые российские регионы западными ракетами. Об этом сообщает «Лента.ру».
Парламентарий отметил, что реакция на атаку по Ростовской области будет жесткой, так как это важный хаб для новых регионов РФ. Он добавил, что Москва вновь предупреждает о тяжелых последствиях, если ВСУ попытаются совершить атаку по российским регионам.

Дальнейшая эскалация только приведет к дополнительным потерям со стороны украинских войск, заключил Чепа.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что одной из следующих целей ВСУ для удара ракетами ATACMS по российской территории может стать Ростовская область. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#всу
#рф
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Рогов сообщил о начале боев в запорожском селе Белогорье
Рогов: в запорожском селе Белогорье, куда вошли ВС России, начались бои
24 ноября 2024, 14:33

Фото: iStock/zim286

ВС РФ вошли в оккупированное украинскими боевиками село Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, в настоящее время на данном участке линии боевого соприкосновения идут бои. Рогов отметил, что инициатива на ореховском направлении в руках российской армии.

Иные подробности не раскрываются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Курской области взяли в плен воевавшего за ВСУ британского наемника
В Курской области взяли в плен британского наемника Андерсона, воевавшего в ВСУ
24 ноября 2024, 14:20

Фото: iStock/Arseniy45

В Курской области ВС РФ взяли в плен иностранного наемника. Об этом сообщает Тelegram-канал «Тройка».
По словам пленного, его зовут Джеймс Скотт Рис Андерсон, ему 22 года и он является гражданином Великобритании. Он пояснил, что подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины после того, как его отец оказался в тюрьме, а сам он «все потерял».

Британец отметил, что это было плохое решение. Андерсон попал на Украину через польский Краков, куда прилетел из Лондона.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#великобритания
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