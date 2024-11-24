Киеву предрекли изменения в помощи Запада после применения ракет «Орешник»

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Запад может изменить помощь Украине на фоне применения российского «Орешника». Свое мнение «Ленте.ру» на этот счет высказал военный аналитик Олег Глазунов. Эксперт считает, что США и Евросоюз не хотят вкладываться в заведомо проигрышный проект.
«Их задача — просто нанести как можно больший урон и Украине, и нам, чтобы Украина не смогла быть независимым государством и чтобы мы урон понесли. Так они уже давно понимают, что Украина проиграла, поэтому удар «Орешником» подтвердил, что шансов победить у Украины нет вообще. В этом случае, скорее всего, помощь Евросоюза и США будет уже не такой большой, как раньше», — высказался собеседник.Политолог резюмировал, Россия превосходит Украину и Евросоюз как в военном, так и в техническом плане. Кроме того, есть превосходство и над США в отдельных видах техобеспечения.
В минувший четверг, 21 ноября, Россия ударила по Украине баллистической ракетой «Орешник» в ответ на атаки со стороны боевиков ВСУ по российским военным объектам в Брянской и Курской областях ракетами ATACMS США и Storm shadow Великобритании.
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Никита Кротов