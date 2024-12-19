Путин: в Киеве размещена серьёзная система ПВО, которую организовал Запад

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что в Киеве размещена серьёзная и организованная странами Запада система противовоздушной обороны (ПВО).
«Киев, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю — там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО», — обратил внимание Владимир Путин.
Обсуждая возможную дуэль с использованием российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник», президент Российской Федерации уточнил, что страны Запада могут подключить и системы противоракетной обороны, которые находятся в Румынии и в Польше.
Ранее многие зарубежные СМИ особенно выделили слова президента России Владимира Путина о «дуэли» с «Орешником». Например, американский телеканал NBC News, журналист которого присутствовал на совместной прямой линии и пресс-конференции Путина, подчеркнул, что российский лидер в шутку заявил, что хотел бы вызвать западные страны на «высокотехнологическую дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности новейшей российской ракетной системы.
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Ольга Енгалычева