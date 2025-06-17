Служба нацбезопасности Армении проводит обыски у миллиардера Самвела Карапетяна

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Служба национальной безопасности проводит обыски у президента группы «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом сообщает телеканал А1+.



Предварительно, причиной обысков стала поддержка Карапетяном Армянской апостольской церкви.

В самой церкви обыски и потенциальное уголовное преследование миллиардера называют незаконным и требуют их прекращения.

Сам Карапетян заявил, что всеми силами будет бороться за святыни армянского народа. Он подчеркнул, что не позвонит никому осквернять святыни.

Ранее представители церкви раскритиковали премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том числе из-за решения передать четыре приграничных села Азербайджану.

Анастасия Чинкова

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