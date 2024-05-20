Симоньян объяснила нежелание Запада прекращать войну против России

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснила, почему Запад не хочет прекращать войну с Россией.