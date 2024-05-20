Симоньян объяснила нежелание Запада прекращать войну против России

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснила, почему Запад не хочет прекращать войну с Россией.
По ее словам, война с Россией – это коллективная западная «кормовая база». В связи с этим западные страны будут сопротивляться России как можно дольше.
Симоньян также рассказала, что Запад удивлен успехом России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Ранее журналистка рассказала о проблеме, с которой сталкиваются офицеры в зоне СВО.
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«У них нет ни одной причины ее останавливать. Они за счет этого растут. И мы должны быть к этому готовы», – заявила она.
Симоньян также рассказала, что Запад удивлен успехом России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
«Они просто в шоке от нашего продвижения», – отметила она.
Ранее журналистка рассказала о проблеме, с которой сталкиваются офицеры в зоне СВО.
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Александр Климов