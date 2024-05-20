Симоньян раскрыла проблему офицеров в зоне СВО

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Российские офицеры в зоне проведения специальной военной операции (СВО) недовольны тем, что получают меньше новоприбывших контрактников и мобилизованных, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Ну это же несправедливо, неправильно? Несправедливо, неправильно. Надо наводить в этом порядок? Конечно, надо наводить в этом порядок. И это касается не только армии, а вообще всей нашей страны», – отметила медиаменеджер.
Ранее Симонян заявлял, что российскому генералу должны платить миллион рублей. Она подчеркнула, что если бюджет страны будет надлежащим образом распределен, денег для выплаты такой зарплаты будет достаточно.
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Александр Климов