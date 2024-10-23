Симоньян объяснила пользу изучения китайского языка

Фото: iStock/f.ield_of_vision
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что китайский язык сегодня изучать необходимо, поскольку в ближайшие годы именно КНР будет двигателем прогресса и наиболее сильной экономикой мира.
Об этом она заявила на приёме в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР.
До этого председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявлял, что Китай и Россия продолжают развивать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом он сказал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Си Цзиньпин отметил, что развитие отношений двух стран происходит успешно даже на фоне сложной ситуации в мире.
Ранее зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся выражал надежду на развитие военных связей с Россией на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Пекине.
Читайте также:
Индия и Китай намерены принять смелое решение в отношении США
GT: Китай отслеживал проход кораблей США и Канады через Тайваньский пролив
Китай надеется на расширение военных связей с Россией
«С этой точки зрения не учить китайский — как раз недальновидно, а учить китайский обязательно нужно», — сказала Симоньян.
До этого председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявлял, что Китай и Россия продолжают развивать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом он сказал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Си Цзиньпин отметил, что развитие отношений двух стран происходит успешно даже на фоне сложной ситуации в мире.
Ранее зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся выражал надежду на развитие военных связей с Россией на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Пекине.
Читайте также:
Индия и Китай намерены принять смелое решение в отношении США
GT: Китай отслеживал проход кораблей США и Канады через Тайваньский пролив
Китай надеется на расширение военных связей с Россией
Мелисса Тимофеева