Симоньян допустила, что США вскоре начнут помогать отправлять наёмников на Украину

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США вслед за принятием закона о дополнительной военной помощи Киеву могут начать помогать в отправке наёмников на Украину. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Накануне Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении 61 миллиарда долларов Украине.
Симоньян указала, что американские СМИ в настоящее время активно говорят о выделении средств. Однако в скором времени они сменят риторику на недостаток военных в рядах ВСУ и заявят о желании помочь в исправлении этой ситуации. Тогда они направят в зону СВО своих военных.
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Анастасия Чинкова