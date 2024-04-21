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Симоньян допустила, что США вскоре начнут помогать отправлять наёмников на Украину

Симоньян: США после выделения помощи Киеву начнут помогать с отправкой наёмников
21 апреля 2024, 22:57
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США вслед за принятием закона о дополнительной военной помощи Киеву могут начать помогать в отправке наёмников на Украину. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».



Накануне Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении 61 миллиарда долларов Украине.

Симоньян указала, что американские СМИ в настоящее время активно говорят о выделении средств. Однако в скором времени они сменят риторику на недостаток военных в рядах ВСУ и заявят о желании помочь в исправлении этой ситуации. Тогда они направят в зону СВО своих военных.

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ВС РФ прорвали украинскую оборону в центральном Донбассе, заявил аналитик
Меркурис: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в центральном Донбассе
21 апреля 2024, 23:49

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские войска пробили брешь в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центральном Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
Меркурис подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) пробили брешь в обороне Украины «в самом важном и чувствительном месте». По его словам, российские войска сейчас находятся в более сильном положении и продвигаются по всей линии фронта.

Ранее Меркурис оценил новую способность России наносить удары по украинским целям после уничтожения киевской системы ПВО.

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#россия
#донбасс
#сво
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Журналист подтвердил информацию о захвате российскими военными Leopard 2
Боуз: Захваченный российскими военными танк Leopard 2 направляется в Москву
21 апреля 2024, 23:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что российские войска захватили немецкий танк Leopard 2. Танк направляется в Москву, написал Боуз в социальной сети ​X.
«Захвачен один из «меняющих правила игры» Leopard, «выпущенных» НАТО на Украину. Многие другие были уничтожены. Сейчас он, без сомнения, уже на пути в Москву», — написал журналист.

Корреспондент добавил, что захваченный Leopard 2A6 может быть самым мощным танком, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее журнал Military Watch писал, что российские войска захватили самую мощную версию танка Leopard 2, переданного Украине. По мнению автора журнала, представленное ранее видео захвата техники является реальным.

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#танки
#сво
#украина
#журналист
#москва
#техника
#всу
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На Украине признали отправку повесток умершим гражданам
На Украине рассылают повестки умершим из-за необновления гражданами данных в ТЦК
21 апреля 2024, 22:46

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Рассылка повесток умершим украинцам происходит из-за того, что военнообязанные своевременно не обновляют свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили в ТЦК по городу Киеву.

Ранее в сети распространилась информация о том, что повестка пришла на имя умершего украинца по адресу его прижизненного проживания в Киеве.

В ТЦК отметили, что такие случаи нередки из-за устаревшей информации в базах.

Ранее «Судебно-юридическая газета» Украины сообщала, что в рамках обновлённого закона о мобилизации гражданам будут отправлять документы-«требования». Их вручат тем, кто не явился в военкомат, не прошёл военно-врачебную комиссию или не обновил данные в течение 60 дней.

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#украина
#мобилизация
#данные
#документы
#военкомат
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В Харькове прогремел взрыв, сообщает «Зеркало недели»
21 апреля 2024, 21:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Харькове прогремел взрыв. Об этом в своём Telegram-канале сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Также до взрыва канал сообщал о приближающихся к городу ракетах. В связи с этим была объявлена воздушная тревога.

По информации с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины воздушная тревога в области звучит с 20:15.

Ранее европейский военный эксперт Джейкоб Паракилас раскрыл, когда российские войска займут Харьков. Поскольку область граничит с Россией, ВС РФ смогут взять её главный город в течение нескольких ближайших месяцев.

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#харьков
#взрыв
#обстрел
#вс рф
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На Украине указали на отсутствие логики у Маска
Подоляк заявил об отсутствии логики у Маска
21 апреля 2024, 20:18

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Советник Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался о заявлении американского предпринимателя Илона Маска об отсутствии стратегии выхода из конфликта. Об этом он написал в соцсети Х.

Он написал, что некоторые мировые авторитеты, включая Маска, убеждены в отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта. И после добавил, что поражён дефициту логики в современном мире.

Подоляк подчеркнул, что стратегия выхода Украины из конфликта осуществима в том случае, если Россия «безоговорочно покинет иностранную суверенную территорию».

Ранее Маск прокомментировал решение о выделении дополнительной помощи Украине. Единственное, что обеспокоило бизнесмена – это отсутствие стратегии выхода из конфликта.

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#помощь
#сша
#конфликт
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«Хорошее решение»: Зеленский заявил, что украинцы воюют за США
Зеленский назвал «хорошим решением», что за свободу Европы воюют только украинцы
21 апреля 2024, 19:55

Украинцы на полях спецоперации борются за свободу всей Европы, с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для NBC News.
По словам Зеленского, тот факт, что Соединённые Штаты Америки только отсылают Украине военную помощь, а на поле боя воюют только украинцы — это «хорошее решение».

Украинский президент считает, что бойцы ВСУ на полях спецоперации «в первую очередь защищают свободу и демократию во всей Европе».

Напомним, ранее палата представителей США согласовала законопроект о выделении более 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Штаты также одобрили конфискацию российских активов в пользу Киева.

Сообщается, что военная помощь может быть отправлена Украине уже в конце следующей недели.

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Украина получила шанс на победу после одобрения помощи от США, заявил Зеленский

Профессор Миршаймер: США проигрывают конфликт вместе с Украиной
#сша
#украина
#владимир зеленский
#сво
#нато
#евросоюз
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В США заявили о скорой победе России над НАТО
Профессор Миршаймер: США проигрывают конфликт вместе с Украиной
21 апреля 2024, 19:32

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО понесла значительные потери на Украине из-за ударов ВС РФ по объектам ВСУ. Об этом сообщил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что американские и европейские наёмники принимают участие в боях наравне с украинскими военными. А это значит, что они также проигрывают в конфликте.

Поскольку почти каждая страна НАТО предоставила помощь Киеву, в настоящее время российские войска наносят ущерб не только Украине, но и её союзникам.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, ВС РФ теперь могут наносить удары по любым целям на территории Украины. Такая возможность появилась из-за практически полного уничтожения украинской системы ПВО.

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#россия
#нато
#украина
#сша
#победа
#конфликт
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Украина получила шанс на победу после одобрения помощи от США, заявил Зеленский
Зеленский: после одобрения помощи от США у Украины появился шанс на победу
21 апреля 2024, 19:18

У Украины появился шанс на победу после одобрения Палатой представителей США пакета военной помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в интервью NBC.

Он выразил убеждённость в том, что передача необходимого ВСУ вооружения действительно укрепит армию и позволит ей улучшить свои позиции.

Накануне Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной военной помощи Украине. Теперь этот документ направлен в сенат. В случае одобрения, проект закона поступит на подпись президенту Джо Байдену.

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#владимир зеленский
#украина
#победа
#помощь
#сша
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Подпольщики показали кадры мощного удара ВС РФ по украинской военной инфраструктуре
Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе
21 апреля 2024, 19:06

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Николаевское подполье поделилось с РИА Новости кадрами удара по порту в одесском городе Южный.
«Вчера ударили по Южному порту в Одессе, видео прислал участник сопротивления», — объяснил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Напомним, 19 апреля Вооружённые силы РФ нанесли удар по Одесской области. Позже стало известно, что целью удара был порт в городе Южный. В порту находился ангар, в котором украинские боевики хранили водные беспилотные летательные аппараты.
Сегодня в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российской армии населённого пункта Богдановка. Он помог ВС РФ ещё ближе придвинуться к удерживаемому ВСУ Часов Яру.

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#вс рф
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