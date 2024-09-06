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Симоньян попросила журналистов из США «не кормить её тщеславие фастфудом»

06 сентября 2024, 14:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила назвавшему ее «медиакоролевой» президента РФ Владимира Путина американскому изданию Newsweek. Она призвала журналистов «не кормить её тщеславие фастфудом».


«Медиакоролева Путина — это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински — потом его на диету сажай!» — написала она в своём телеграм-канале.

Министерство финансов США 4 сентября ввело санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения также затронули Симоньян и некоторых топ-менеджеров указанных изданий. При этом даже американские СМИ отмечают, что в последнее время телеканал RT сумел завоевать в США реальную аудиторию.

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Песков: Кремль понимает решение Киргизии не считать талибов* террористами
06 сентября 2024, 15:41

Фото: istockphoto/Harvepino

В Кремле с пониманием относятся к решению руководства Киргизии исключить «Талибан»* из перечня запрещённых организаций. Среднеазиатской республике нельзя абстрагироваться от отношений с Афганистаном, с которым она близка географически.
Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Киргизии важно выстраивать отношения, не обостряя их, с силой, которая по факту удерживает власть в соседней стране. Действия властей республики продиктованы исключительно интересами собственного государства.

По словам представителя Кремля, Москва прекрасно осознаёт географические, экономические и политические условия, оказавшие влияние на решение киргизского руководства, поэтому с пониманием относится к сложившейся ситуации.

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#афганистан
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В «Росатоме» не сомневаются в планах Киева захватить Курскую АЭС
Лихачёв: нет сомнений, что Киев планировал захватить Курскую АЭС
06 сентября 2024, 15:33

Фото: iStock/IG_Royal

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв не сомневается, что Киев планировать атаковать и захватить Курскую АЭС. Об этом он сообщил в ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.
Также в ходе встречи Лихачёв заявил, что ожидает адекватной реакции Секретариата МАГАТЭ на недавние атаки украинских войск на Курскую АЭС.

По итогам переговоров Гроссии заявил, что атомные электростанции никогда не должны быть легитимной целью войск в вооружённом конфликте.

Кроме того, между сторонами был заключен договор о том, что в случае возникновения угрозы специалисты МАГАТЭ оперативно выедут к Курской АЭС.

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#курская аэс
#украина
#магатэ
#опасность
#переговоры
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Явка избирателей на выборах в Подмосковье к 15 часам составила 7,39%
06 сентября 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Явка избирателей в Московской области, где проходят выборы депутатов Советов депутатов городских округов, к 15 часам составила 7,39%. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«На участках проголосовали 3,01%, избирателей, дистанционным электронным голосованием воспользовались 56,44%», – говорится в сообщении.
Выборы и довыборы в советы депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября в 28 городских округах Подмосковья. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылось 1 608 избирательных участков. На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

На выборах используется и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

Задать все интересующие вопросы можно, обратившись в «Службу заботы».

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#московская область
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Специалисты МАГАТЭ пообещали оперативно прибыть на Курскую АЭС при опасности
06 сентября 2024, 15:19

Фото: iStock/Nordroden

Россия и МАГАТЭ договорились о том, что специалисты агентства будут готовы оперативно прибыть на Курскую АЭС в случае возникновения дополнительных рисков. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.
Ранее сообщалось, что в пятницу Лихачёв провёл переговоры с представителями МАГАТЭ во главе с Гросси в Калининграде. Во время встречи стороны обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, подвергающимся регулярным обстрелам со стороны украинских войск.

Также напомним, что в среду делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую станцию и по итогам сообщила, что ситуация с безопасностью нестабильная.

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#курская аэс
#магатэ
#опасность
#переговоры
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Евгений Князев заявил об огромной аудитории RT в мире
06 сентября 2024, 15:14

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Народный артист России Евгений Князев выразил поддержку RT на фоне санкций и отметил огромную аудиторию телеканала во всём мире.
«Это очень приятно, что RT имеет, во-первых, огромную аудиторию во всём мире, а во-вторых, это влияние достигает своей цели. Если они против вас подключают санкции, это говорит о том, что вы можете влиять на умы людей. Молодцы, потому что любые СМИ и призваны к тому, чтобы каким-то образом влиять и иметь свою точку зрения», — высказался в беседе с RT Князев.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также комментировал санкции Запада против российских СМИ. Как передают argumenti.ru его слова со ссылкой на ТАСС, России необходимо дать адекватный ответ на такие меры.

Ранее экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что все обвинения Вашингтона в адрес Москвы о якобы «вмешательствах» последней в американские выборы связаны с попытками администрации заглушить новости о неудачах Киева на Покровском направлении и в курском приграничье.

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Симоньян собирается подать в суд на Би-би-си из-за фейков
06 сентября 2024, 15:00

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян собирается подать в суд на британскую телевизионную сеть Би-би-си из-за фейков о ней. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Она отметила, что британская пропаганда приписывает ей слова, которые она никогда не говорила. В связи с этим, журналистка намерена подать в суд на телеканал через его бюро в Москве.

Симоньян также привела текст Би-би-си, в котором указано, что она якобы регулярно призывает к совершению насильственных действий против врагов России. В частности, речь идёт о расправе над российскими оппозиционерами через повешение и отправке войск вглубь Европы.

Напомним, что ранее в начале сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня».

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#россия
#санкции
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Экс-сенатор США Блэк объяснил обвинения Штатов во «вмешательстве» РФ в выборы
06 сентября 2024, 14:59

Фото: iStock/rarrarorro

Экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что все обвинения Вашингтона в адрес Москвы о якобы «вмешательствах» последней в американские выборы связаны с попытками администрации заглушить новости о неудачах Киева на Покровском направлении и в курском приграничье.
«Важно то, что в преддверии выборов они пытаются заглушить очень плохие для Украины новости, связанные с ситуацией в районе Покровска и катастрофическим решением направить войска на Курск, чтобы те воевали ни за что, просто потратить их впустую», — прокомментировал в беседе с RT Блэк.

А старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак заявил, что Запад буквально душит российские компании. Так, он отметил, что, в частности, процесс получения поручения может быть очень медлительным и тяжёлым.

«Процесс может быть быстрым, медленным. Поручение может быть выполнено, либо платёж может вернуться назад. Ещё хуже, если банк получил поручение, осуществил перевод со счёта, а принимающий банк в силу разных обстоятельств замораживает операцию. Хорошо, если просто отклоняет с возвращением средств, но он может поставить платёж на дополнительный комплаенс. Сегодня это серьёзная проблема для наших хозяйствующих субъектов», — отметил в беседе с «Царьградом» Сторчак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские власти не исключают, что в США наступит ситуация, когда не будет потребности в использовании Москвы и представления двухсторонних отношений в жертву.

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#сша
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#компании
#запад
#рф
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«Дела США – не главная забота Путина»: Песков о высказывании про Камалу Харрис
Песков о словах Путина про Харрис: Дела США – не главная забота президента
06 сентября 2024, 14:57

Фото: kremlin.ru

Дела США не находятся в приоритете у президента России Владимира Путина, главное для него – забота о гражданах РФ. Об этом 6 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о высказываниях президента по Камалу Харрис.
Владимир Путин на ВЭФ отметил хорошее настроение кандидата в президенты Харрис за ее «заразительный смех». Глава государства пошутил, что в случае победы на выборах Харррис откажется от санкционной политики Запада, раз «у нее все так хорошо».

«Американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента, для него главное – это наша страна, наши люди, наши граждане и забота о них», – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее на шутку Путина о конкуренте на выборах высказался претендент на должность президента США Дональд Трамп, который так и не понял «оскорбили его этим или оказали услугу». Белый дом в свою очередь попросил Владимира Путина перестать говорить о выборах президента США.

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В США исчезнет потребность использовать Россию, не исключил Песков
06 сентября 2024, 14:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские власти не исключают, что в США наступит ситуация, когда не будет потребности в использовании Москвы и представления двухсторонних отношений в жертву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в Белом доме негативно отреагировали на слова Путина о кандидате в президенты США Камале Харрис на Восточном экономическом форуме. Российский лидер сыронизировал и предложил поддержать Харрис, поскольку Байден порекомендовал своим союзникам сделать это. В ответ на это Штаты призвали Путина не говорить о выборах в стране и не вмешиваться в них.

Песков подчеркнул, что могут настать времена, когда у американцев больше не будет потребности в том, чтобы использовать Россию как инструмент политической борьбы. Также не исключено, что сотрудничество больше не будет приноситься в жертву этой внутриполитической борьбы.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.

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#дмитрий песков
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#россия
#выборы
#сотрудничество
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