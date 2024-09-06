Симоньян попросила журналистов из США «не кормить её тщеславие фастфудом»

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила назвавшему ее «медиакоролевой» президента РФ Владимира Путина американскому изданию Newsweek. Она призвала журналистов «не кормить её тщеславие фастфудом».
«Медиакоролева Путина — это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински — потом его на диету сажай!» — написала она в своём телеграм-канале.Министерство финансов США 4 сентября ввело санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения также затронули Симоньян и некоторых топ-менеджеров указанных изданий. При этом даже американские СМИ отмечают, что в последнее время телеканал RT сумел завоевать в США реальную аудиторию.
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Александр Бойцов