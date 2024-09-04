США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня»

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Санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», а также РИА Новости, RT, Sputnik и журналистки Маргариты Симоньян ввели американские власти, сообщили в Минфине США.
«Сегодняшние санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые министерством юстиции, а также внесение под санкции государственным департаментом медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних компаний — РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik», — сказано в публикации ведомства.Там указали, что Вашингтон заплатит до десяти миллионов долларов за данные об иностранном вмешательстве в американские выборы. Указанные СМИ находятся в перечне иностранных миссий.
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