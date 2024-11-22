Симоньян прокомментировала обращение Путина о ракетных ударах

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Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала обращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.
В своем Telegram-канале она отметила, что на протяжении двух лет ее спрашивают, когда закончится конфликт.
Президент Владимир Путин в своем выступлении заявил, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют использовать свое вооружение для атак на территорию РФ. Он также сообщил об успешных испытаниях ракеты «Орешник», удар которой был нанесен по промышленному комплексу в Днепропетровске.
Симоньян опубликовала цитату из вышеупомянутого обращения Путина и отметила, что развитие дальнейших событий зависит от решительности сторон, а уверенности в себе России как раз всегда хватало.
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«Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом», — резюмировала Симоньян.
Президент Владимир Путин в своем выступлении заявил, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют использовать свое вооружение для атак на территорию РФ. Он также сообщил об успешных испытаниях ракеты «Орешник», удар которой был нанесен по промышленному комплексу в Днепропетровске.
Симоньян опубликовала цитату из вышеупомянутого обращения Путина и отметила, что развитие дальнейших событий зависит от решительности сторон, а уверенности в себе России как раз всегда хватало.
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Мария Моисеева