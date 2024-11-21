Путин: применение дальнобойных ракет противником не может повлиять на ход спецоперации

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин объявил, что применение дальнобойного оружия противником не повлияет на проведение СВО.
Владимир Путин обратил внимание, что Российская Федерация полагает, что она имеет право применять оружие против объектов тех государств, которые дают себе дозволение делать целью своего оружия объекты на территории Российской Федерации.
Процесс развёртывания российских ракет средней и меньшей дальности встанет в зависимость от того, будут ли страны Запада их разворачивать. Существующие на данный момент системы противоракетной обороны (ПРО) не имеют возможности перехватывать подобные ракеты, как «Орешник», в том числе и американские элементы в Европе.
Президент РФ подчеркнул, что Россия старается выбирать мирные средства, но в то же время и готова к любому развитию событий.
Владимир Путин упомянул, что новейшие ракеты в арсенале России способны атаковать цели со скоростью 2-3 километра в секунду и существующие системы ПРО противника не в состоянии их перехватить.
Лидер РФ поделился, что Москва будет заблаговременно предупреждать мирное население в случае применения систем подобных «Орешнику».
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«Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию», — обратил внимание глава государства.
Процесс развёртывания российских ракет средней и меньшей дальности встанет в зависимость от того, будут ли страны Запада их разворачивать. Существующие на данный момент системы противоракетной обороны (ПРО) не имеют возможности перехватывать подобные ракеты, как «Орешник», в том числе и американские элементы в Европе.
Президент РФ подчеркнул, что Россия старается выбирать мирные средства, но в то же время и готова к любому развитию событий.
«Ответ всегда будет», — сказал глава государства.
Владимир Путин упомянул, что новейшие ракеты в арсенале России способны атаковать цели со скоростью 2-3 километра в секунду и существующие системы ПРО противника не в состоянии их перехватить.
Лидер РФ поделился, что Москва будет заблаговременно предупреждать мирное население в случае применения систем подобных «Орешнику».
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Ольга Енгалычева