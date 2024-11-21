Путин: в результате ударов дальнобойных ракет ВСУ есть погибшие

Владимир Путин: (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин передал, что из-за ударов украинской армии дальнобойными ракетами погибили люди.
«В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала», — рассказал российский лидер в видеосообщении.
Владимир Путин обратил внимание, что составы пункта управления не пострадали, и на данный момент руководят действиями российских войск по выдворению Вооружённых сил Украины с территории Курской области.
Ранее российский лидер объявил, что украинский конфликт приобрёл элементы глобального характера. Путин подчеркнул, что РФ будет применять зеркальные меры в ответ на эскалацию конфликта, в которой прямое участие принимают страны Запада.
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Ольга Енгалычева