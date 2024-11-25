Маргарита Симоньян (фото: kremlin.ru)
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла, чем закончится конфликт на Украине. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» она подчеркнула, что кризис завершится ракетным ультиматумом.
«Я два с половиной года отвечаю одно и то же: я не знаю, когда это кончится, но я знаю, что это кончится в каком-то виде ракетным ультиматумом», — передает ее слова RT.В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что обращение президента РФ Владимира Путина — это сигнал, что Москва может находить военные ответы на новые вызовы Запада. Об этом сообщают argumenti.ru со ссылкой на «Известия». Заместить руководителя российского МИД добавил, что ключевые интересы России в области безопасности будут защищены всеми имеющимися средствами.
Читайте также:
Симоньян назвала виновного в краже будущего у Украины
Reuters объяснило причину решения США разрешить удары вглубь России
Симоньян назвала способную остановить коллективный Запад причину
Данил Пономарев