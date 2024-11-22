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Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России связано с возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает агентство Reuters. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что скепсис Трампа в отношении поддержки Киева усилил давление на администрацию Байдена.
Один из собеседников агентства отметил, что такое решение может сделать часть политики Байдена в отношении Украины защищенной от влияния Трампа. Это позволяет укрепить позицию администрации на фоне изменяющихся политических условий в США.
Ранее главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала обращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.
Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге выразила обеспокоенность США в связи с применением Россией нового вооружения.
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Ранее главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала обращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.
Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге выразила обеспокоенность США в связи с применением Россией нового вооружения.
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Мария Моисеева