Reuters объяснило причину решения США разрешить удары вглубь России

Минобороны РФ сообщило, что с начала специальной военной операции (СВО) поставки автобронетанкового вооружения и техники для армии увеличились почти в семь раз, передает ТАСС. Главный приоритет Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) — учет боевого опыта СВО при разработке новых и модернизации существующих образцов техники.