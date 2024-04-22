Военная база США в Сирии подверглась атаке со стороны Ирака

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Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу со стороны Ирака, сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности.
Уточняется, что по меньшей мере пять ракет были выпущены по объекту из иракского города Замар.
По данным Reuters, это первая атака на американские войска в Сирии с начала февраля.
Однако 26 марта сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали военную базу США на газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
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По данным Reuters, это первая атака на американские войска в Сирии с начала февраля.
Однако 26 марта сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали военную базу США на газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
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Александр Климов