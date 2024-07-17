Симоньян раскрыла, кто и зачем пытался убить Трампа

Фото: сайт Кремля
Бывшего и, возможно, будущего президента США пытался убить подставной полудурок по заказу глубинного государства, после того, как были исчерпаны все легальные возможности не допустить его победы на выборах.
Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. В своём телеграм-канале она написала, что вполне можно было бы предположить, что это не так, если бы это самое глубинное государство не принялось тут же так комично и неуклюже валить всё на Иран. Если бы представители ангажированных СМИ не начали допытываться у министра иностранных дел исламской республики, зачем они устроили покушение.
Именно эти неуклюжие попытки найти виноватых на стороне убеждают любого здравомыслящего человека, что именно глубинное государство руками подставной фигуры пыталось убить Трампа, когда стало ясно, что нет легального способа не дать ему победить, заключила Симоньян.
Читайте также:
Симоньян сравнила покушение на Дональда Трампа с сериалом
Симоньян: Враги России — вранье и разобщенность
«Просроченный»: Симоньян придумала, как теперь называть Зеленского
Александр Бойцов