Симоньян сравнила покушение на Дональда Трампа с сериалом

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа напоминает сериал, у сценаристов которого закончилась фантазия. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
Она сообщила, что наблюдать за происходящим в США, то же самое, что смотреть сериал. Только вот у сценаристов давно иссякла фантазия, поэтому они начинают повторяться. Однако «зритель» настолько привык к героям, что уже не может оторваться от просмотра.
Симоньян вспомнила покушение на президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Тогда его застрелил Ли Харви Освальд.
Журналист отметила, что к подобным методам приходят в том случае, если не осталось других способов для избавления от неудобного политика.
20-летний житель Пенсильвании открыл стрельбу во время выступления Трампа перед избирателями. В результате политик получил ранение в ухо, его доставили в больницу. Стрелка ликвидировали.
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Симоньян вспомнила покушение на президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Тогда его застрелил Ли Харви Освальд.
Журналист отметила, что к подобным методам приходят в том случае, если не осталось других способов для избавления от неудобного политика.
20-летний житель Пенсильвании открыл стрельбу во время выступления Трампа перед избирателями. В результате политик получил ранение в ухо, его доставили в больницу. Стрелка ликвидировали.
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Анастасия Чинкова