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Главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что два врага России — «шапкозакидательство» (вранье) и разобщенность.
«Мы проигрывали в своей истории вообще не часто, а если и проигрывали, то проигрывали по двум причинам всегда. Как принято говорить, у России два союзника — армия и флот, и у России есть два врага — это «шапкозакидательство» и разобщенность», — заявила Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
Она отметила, что под шапкозакидательством понимает вранье, а сам термин появился во времена Крымской войны. Симоньян напомнила, что в тот раз России не удалось одержать победу.
«И тогда полководец докладывал командующему, попивая шампанское, что «мы этих французиков шапками закидаем». Закидали?», — сказала главред в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Она отметила, что было бы хорошо ввести уголовную ответственность за вранье, аналогичную ответственности за фейки о ВС РФ. Вторым врагом страны Симоньян назвала разобщенность. По мнению журналиста, большая часть внутренних врагов уже покинули Россию, и необходимо переставать «выискивать врагов среди оставшихся».
«Мне кажется, нужно немножко прекратить придираться к своим. Каждый человек может неловко выразиться, как-то там, не так куда-то выйти, пойти. Если мы понимаем, что человек свой и с нами, и прочее, вот право слово — нам есть чем заняться, кроме этого», — сказала Маргарита Симоньян.
России не близка культура отмены и «сжигания ведьм», распространенная в США. Главное, честно работать, не врать и не терять сплочённости, резюмировала главред RT.
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