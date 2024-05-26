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«Просроченный»: Симоньян придумала, как теперь называть Зеленского

26 мая 2024, 19:02
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

После утраты президентских полномочий Владимира Зеленского можно называть «просроченный», об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
«В редакции возникли споры, как теперь титровать Зеленского: бывший президент Украины, нелегитимный президент, самопровозглашенный или еще как. Предлагаю — просроченный», — написала журналистка.

Напомним, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 21 мая. В апреле на Украине должны были состояться выборы, однако, Зеленский их отменил.



Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский отменил выборы из-за боязни потерять власть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
Макрон заявил о беспрецедентном количестве врагов Европы
Президент Франции Макрон предупредил о возможной смерти Европы из-за врагов
26 мая 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Европа столкнулась с беспрецедентным числом внутренних и внешних угроз и может прекратить свое существование, если не решит ряд кризисов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию германской конституции, передает ТАСС.
По словам Макрона, Европа находится в критическом моменте, когда её выживание под вопросом. Во-первых, конфликт на Украине создаёт серьёзные трудности, во-вторых, национализм угрожает европейской демократии, и, в-третьих, Европа должна успешно справиться с декарбонизацией, чтобы экологические меры не повредили экономическому росту и индустриализации.

Недавно Макрон пообещал, что Евросоюз увеличит поддержку Украины, так как от этого зависит будущее и безопасность Европы. Президент Франции подчеркнул, что страна должна вооружаться, чтобы быть готовой к защите.

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#макрон
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МО: Силы ПВО сбили два снаряда «Ольха» в небе над Белгородской областью
26 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/NatureNow

Российские силы ПВО сбили два украинских снаряда «Ольха» в небе над Белгородской областью, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ подчеркнули, что атака Вооружённым сил Украины была пресечена при помощи дежурных сил противовоздушной обороны.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом были ликвидированы два украинских беспилотных летательных аппарата-разведчика.

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#белгородская область
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Луценко спрогнозировал дальнейший ход СВО
Луценко: российские войска растянут фронт и ударят с неожиданного направления
26 мая 2024, 18:29

Фото: РИА Новости/Стрингер

Российские войска растянут фронт и ударят с неожиданного направления. Такое заявление в эфире украинского телеканала «Прямой» сделал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.
«Он (Владимир Путин, — Прим. ред.) их растягивает на новых 80 километрах на Харькове, дальше будет Ахтырка, Сумы. Он будет тянуть, зная, что с мобилизацией наша власть будет иметь примерно такой же результат, как с левым берегом в 2023 году», – сказал Луценко.
Бывший генпрокурор считает, что летом РФ будет давить с разных направлений, а украинские боевики не узнают, откуда начнут наступать ВС РФ.

«А осенью в США выборы, и вот тут произойдет «момент Ч», – добавил Луценко.
Российские военные активно бьются под Харьковом. В воскресенье Минобороны России сообщило, что бойцы взяли село Берестовое.

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#харьковская область
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Известны маршруты поставок оружия от Великобритании Украине
The Sunday Times: помощь ВСУ из Британии поступает через Ла-Манш и Польшу
26 мая 2024, 18:03

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Британия поставляет оружие Украине двумя основными маршрутами, а именно, через пролив Ла-Манш и Польшу, пишет The Sunday Times.
По информации журналистов, дальнобойные ракеты, противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боеприпасы сначала доставляют британские ВВС, на польский военный аэродром Жешув, затем груз попадает боевикам ВСУ.

При этом бронетранспортеры, дальнобойная артиллерия и танки переправляются через Ла-Манш, а потом перевозятся поездом через всю Европу.

Издание напомнило, что Соединенное Королевство в первую очередь приобретает вооружение советских лет у третьих стран, что не хотят открыто давать технику украинским неонацистам.

До этого газета The Sun, ссылаясь на главу Минобороны Британии Гранта Шаппса, сообщала, что Лондон и союзники направят в Незалежную очередной пакет помощи.

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Стало известно, на что пошла Украина из-за России
Меркурис: Украина вынуждена полностью отказаться от некоторых американских ракет
26 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/vadimrysev

Украина начала отказываться от американских ракет из-за их недостаточной эффективности в зоне спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
«Российские военные смогли успешно заглушить системы GPS-наведения, которые США поставляют Украине», — отметил он.
По словам аналитика, системы HIMARS больше не работают должным образом в зоне спецоперации. Также он добавил, что сейчас ВСУ пытаются использовать ракеты ATACMS, запасы которых ограничены.

Факт того, что российские военные сбивают значительное количество ATACMS с начала их поставок, говорит о том, что их эффективность будет быстро снижаться, заключил эксперт.

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Шольц выступил против разрешения Украине наносить удары западным оружием по РФ
26 мая 2024, 17:44

Фото: Официальный сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против предоставления Украине возможности наносить удары западным оружием по территории РФ, об этом сообщает Tagesschau.
По словам немецкого политика, в настоящий момент нет оснований для расширения зоны применения предоставленного ВСУ оружия от западных союзников. К тому же, канцлер подчеркнул, что Германия передавала Украине оружие на чётких условиях.

«По крайней мере, это моя позиция», — заключил Шольц.

Канцлер также отметил, что политика Германии в отношении специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы не дать конфликту перерасти в третью мировую войну.

Ранее Шольц объяснил, почему не станет передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#олаф шольц
#германия
#всу
#сво
#оружие
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В сети появились кадры уничтожения танка Abrams под Красногоровкой в ДНР
26 мая 2024, 16:29

Фото: iStock/dr_evil

ВС РФ подбили очередной танк Abrams под городом Красногоровка в ДНР, кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По информации СМИ, танк западного производства уничтожили бойцы группировки «Отважные». Операторам FPV-дронов удалось ударить по боевой машине как раз в тот момент, когда она выдвигалась на огневую позицию.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины начали укреплять переданные союзниками танки Abrams решетчатыми экранами, которые помогают защитить башню военной техники.Такие устройства называют «мангалами». Abrams, где совмещен ARAT с «Контактом», замечен впервые. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Богомаз: Силы ПВО сбили два разведывательных дрона в небе над Брянской областью
26 мая 2024, 16:08

Фото: iStock/yucelyilmaz

Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Два разведывательных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор Брянской области.

По словам губернатора, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, разрушений также нет.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что натовские разведывательные дроны кружат над Краснодарский краем и Крымским полуостровом, чтобы передать ВСУ координаты для ударов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#александр богомаз
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#всу
#бпла
#сво
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Украинскую армию обвинили в применении химоружия в Харьковской области
Полковник Алехин: ВСУ применили химоружие возле Липцев Харьковской области
26 мая 2024, 15:53

Фото: iStock/:happyphoton

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали химическое оружие в районе Липцы, Харьковская область, заявил отставной полковник Геннадий Алехин в интервью Ura.ru.
По его словам, вблизи Липец идут активные боевые действия, и российские солдаты были вынуждены отступить на заранее подготовленные позиции.

«Некоторые из наших военнослужащих вдыхали это вещество, что вызвало у них рвотные реакции», — добавил он.
Ранее, 13 мая, ВСУ применили боевые отравляющие вещества против жителей села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

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#солдаты
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