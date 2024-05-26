«Просроченный»: Симоньян придумала, как теперь называть Зеленского

Фото: Официальный сайт Кремля
После утраты президентских полномочий Владимира Зеленского можно называть «просроченный», об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
«В редакции возникли споры, как теперь титровать Зеленского: бывший президент Украины, нелегитимный президент, самопровозглашенный или еще как. Предлагаю — просроченный», — написала журналистка.
Напомним, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 21 мая. В апреле на Украине должны были состояться выборы, однако, Зеленский их отменил.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский отменил выборы из-за боязни потерять власть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева