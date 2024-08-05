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Симоньян раскрыла особенность возвращенных на родину заключенных россиян

Симоньян: в РФ вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук
05 августа 2024, 10:28
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В рамках обмена заключенными между Россией и Западом на родину вернулись люди, для которых словосочетание «верность присяге» не является пустым звуком. Об этом рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук. Верность присяге и верность своей родине. Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога», — заявила Симоньян.

По её словам, семьи, которые на благо страны покидают родину и живут по созданной легенде, рожают детей, отказавшись от прежних личностей, совершают настоящий подвиг.



Она также отметила и странное поведение американского президента Джо Байдена, который, встречая заключенных, поднялся в пустой самолет, а через несколько минут спустился вниз. Симоньян предположила, что Байдена «надрессировали» при виде трапа идти вверх или спускаться по нему.

Таким образом, медиаменеджер задалась вопросом, почему в США с огромным населением нет другого человека на пост президента, кроме «несчастного деда в деменции».

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Французский генерал назвал серьезную проблему у войск НАТО в Европе
Генерал Тужуз: странам НАТО нужно увеличить скорость переброски войск в Европе
05 августа 2024, 10:54

Фото: iStock/Serhej Calka

Французский генерал Бертран Тужуз рекомендовал странам НАТО увеличить скорость переброски армии и техники в Европе. Заявление военного приводит газета Politico. По его словам, решить эту проблему будет непросто из-за бюрократической волокиты и состояния инфраструктуры.
«Тужуз признал, что улучшить военную мобильность будет непросто, потому что транспортные и таможенные правила являются по большей части национальной прерогативой», — поясняет газета.
В издании также отметили, что еще одной преградой для развития мобильности войск в Европе является несоответствие инфраструктуры и недостаток транспортных мощностей.

Генерал добавил, что армия Франции после долгих лет войн в Афганистане и Африке уже забыла каково это — перевозить военную технику по железной дороге. Вооруженным силам приходится отдавать около 30 миллионов евро в год, чтобы у них был доступ к межконтинентальным поездам.

Ранее итальянская газета Stampa со ссылкой на источники в разведке назвала три основных коридора для переброски войск США в Европе — Апеннины, Скандинавию и Балканы.

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Кирби: США могут ввести новые санкции против России за задержание американцев
05 августа 2024, 08:42

Фото: iStock/lucky-photographer

США могут ввести новые санкции в отношении России за «неправомерное удержание американских граждан». Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News. По его словам, при этом Штаты хотят и дальше добиваться освобождения своих соотечественников.
«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — уточнил Кирби.
Политик добавил, что несмотря на усиление санкций, американцы вместе с этим намерены и дальше работать для освобождения сограждан, в том числе бывшего работника посольства США Марка Фогеля, которого обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что благодаря телефонному разговору министра обороны РФ Андрея Белоусова и его американского коллеги Ллойда Остина удалось избежать нового витка эскалации. Он уточнил, что сигнал, поданный Белоусовым дошел не только до Соединенных Штатов, но и подконтрольных им стран.

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В США призвали добавить Байдена на гору Рашмор
05 августа 2024, 06:12

Фото: сайт Белого дома США

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что президент США Джо Байден заслуживает места горы Рашмор. Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS News.
Интервьюер задала ей уточняющий вопрос о том, действительно ли у Байдена есть место на этом монументе, наравне с бывшим лидером США Авраамом Линкольном.

«Ну, у вас там Тедди Рузвельт, и он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но вы можете добавить Байдена», – заявила Пелоси.

21 июля Джо Байден объявил о своем намерении выйти из предвыборной кампании. Он сосредоточится на том, чтобы доработать до конца своего срока. Байден представил нынешнего вице-президента Камалу Харрис в качестве своего преемника на посту главы государства от Демократической партии.

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В Израиле предложили идею превентивного удара по Ирану
Израиль изучает возможность нанесения превентивного удара по Ирану
05 августа 2024, 06:01

Фото: iStock/Zeferli

Израильские власти рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Ирану, если станет ясно, что нападение со стороны арабской республики неизбежна, информирует газета The Times pf Israel.
Отмечается, что 4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководителями спецслужб и вооруженных сил страны и подчеркнул, что подобные действия могут быть предприняты только в том случае, если разведка подтвердит, что Иран планирует нападение на еврейское государство.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани пообещал, что Исламская Республика предпримет жесткие действия против Израиля в связи с ликвидацией в Тегеране Исмаила Хании, политического руководителя палестинского движения ХАМАС.

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#иран
#удар
#хамас
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В США назвали возможную дату атаки Ирана на Израиль
Блинкен допустил атаку Ирана и «Хезболлы» на Израиль 5 августа
05 августа 2024, 04:18

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Государственный секретарь США Энтони Блине сообщил, когда Иран может совершить атаку на Израиль, передает РИА Новости.
По его словам, атака может состояться в понедельник, 5 августа.

Ранее газета Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаку на Израиль 12-13 августа, в священные дни траура еврейского народа.

В ночь на 4 августа вооруженные члены шиитского движения «Хезболла» нанесли масштабный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

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#сша
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#иран
#атака
#нападение
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Стало известно расположение переданных Украине истребителей F-16
05 августа 2024, 03:21

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Истребители F-16, переданные Украине, базируются на аэродроме Лиманское в Одессе, на границе с Румынией, передает Telegram-канал Condottiero.
По данным канала, 4 августа британский военный самолет Airbus A330 Stratotanker приземлился в румынском Констанце, чтобы дозаправить F-16, направляющиеся в Лиманское с авиабазы НАТО в Румынии.

Отмечается, что четыре истребителя F-16 были доставлены в аэропорт 1 августа для участия в церемонии, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Взлетно-посадочные полосы аэропорта недавно были специально отремонтированы для приема этих самолетов. Одновременно с этим в аэропорт были направлены зенитный комплекс Patriot и две системы IRIS-T для защиты воздушного пространства.

Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей американского производства от стран-союзниц НАТО.

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#нато
#украина
#истребитель f-16
#аэродром
#владимир зеленский
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США обещали помочь Израилю защититься от возможной атаки Ирана
CNN: США привлекут союзников для защиты Израиля от возможно атаки Ирана
05 августа 2024, 01:58

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Соединенные Штаты будут взаимодействовать с союзниками и странами-партнерами для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана, сообщает CNN.
Файнер подчеркнул, что Израиль столкнулся с из ряда вон выходящей угрозой.

«Соединенные Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу. Мы готовимся снова сделать это в случае необходимости», – заявил он.

Ранее газета Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаку на Израиль 12-13 августа, в священные дни траура еврейского народа.

В ночь на 4 августа вооруженные члены шиитского движения «Хезболла» нанесли масштабный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

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#сша
#израиль
#иран
#атака
#нападение
#удар
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В США рассказали о разногласиях по Украине внутри партии демократов
Politico: разногласия среди демократов США по Украине сильнее, чем афишируется
05 августа 2024, 01:41

kremlin

Разногласия внутри партии демократов США по поводу Украины, включая между администрацией президента Джо Байдена и сторонниками Киева, сильнее, чем заявлено, сообщает издание Politico.
«Разногласия внутри Демократической партии, а также между администрацией Байдена и проукраинским лагерем в Вашингтоне сильнее, чем афишируется», – подчеркивается в материале.

Газета отмечает, что Украина и ее союзники, а также большинство демократов выражают благодарность президенту США за создание сил глобальной коалиции и беспрецедентную военную и экономическую помощь Киеву. Однако в частных беседах эта благодарность звучит более сдержанно, кроме того, из уст высокопоставленных украинских чиновников звучат циничные высказывания.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что некоторые из самых ярых сторонников эскалации украинского конфликта получают финансирование из Киева.

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В Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной

США обещали помочь Израилю защититься от возможной атаки Ирана
#украина
#сша
#финансирование
#киев
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В Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной
Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
05 августа 2024, 00:21

Фото: istockphoto/alzay

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом международного терроризма, заявил в эфире национального ТВ пресс-секретарь правительства Мали Абдулайе Майга.
Отмечается, что решение было принято после того, как украинская сторона признала свою поддержку повстанцев-туарегов, которые в конце июля напали на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер». Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет государства и являются поддержкой международного терроризма.

Ранее, 28 июля, туареги организовали засаду на севере Мали. В результате нападения погибли военкор Grey Zone, несколько бойцов из частной военной компании «Вагнер» и военнослужащие малийских вооруженных сил.

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#украина
#мали
#дипломат
#терроризм
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