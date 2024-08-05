Симоньян раскрыла особенность возвращенных на родину заключенных россиян

США могут ввести новые санкции в отношении России за «неправомерное удержание американских граждан». Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News. По его словам, при этом Штаты хотят и дальше добиваться освобождения своих соотечественников.