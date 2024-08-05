Фото: сайт Кремля
В рамках обмена заключенными между Россией и Западом на родину вернулись люди, для которых словосочетание «верность присяге» не является пустым звуком. Об этом рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук. Верность присяге и верность своей родине. Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога», — заявила Симоньян.
По её словам, семьи, которые на благо страны покидают родину и живут по созданной легенде, рожают детей, отказавшись от прежних личностей, совершают настоящий подвиг.
Она также отметила и странное поведение американского президента Джо Байдена, который, встречая заключенных, поднялся в пустой самолет, а через несколько минут спустился вниз. Симоньян предположила, что Байдена «надрессировали» при виде трапа идти вверх или спускаться по нему.
Таким образом, медиаменеджер задалась вопросом, почему в США с огромным населением нет другого человека на пост президента, кроме «несчастного деда в деменции».
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