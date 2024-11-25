Симоньян рассказала о способе завершить конфликт на Украине

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)
Конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. Такое мнение высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
По словам Симоньян, так закончится конфликт на Украине, потому что «пока они не испытают войну на своей шкуре, они все будут разбрасываться этими лозунгами».
21 ноября российский лидер в своём обращении к военным и гражданам страны раскрыл подробности двух атак на Россию. По его словам, 19 и 21 ноября ВСУ запустили ракеты в сторону объектов на территории Курской и Брянской областей. Использовались системы ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании.
Российские силы ПВО успешно отразили атаки, не позволив ракетам достичь своих целей. Путин подчеркнул, что нанесение ударов с использованием западных систем вооружения невозможно без специалистов из тех стран, где они производились. В ответ на эти действия Россия использовала для удара по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». Без ядерной боеголовки, подчеркнул президент.
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«Опять же, я пока не знаю, это уже ультиматум той же ракеты, и тогда они вернутся или им придется появиться снова», – сказала он, комментируя удар российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
По словам Симоньян, так закончится конфликт на Украине, потому что «пока они не испытают войну на своей шкуре, они все будут разбрасываться этими лозунгами».
21 ноября российский лидер в своём обращении к военным и гражданам страны раскрыл подробности двух атак на Россию. По его словам, 19 и 21 ноября ВСУ запустили ракеты в сторону объектов на территории Курской и Брянской областей. Использовались системы ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании.
Российские силы ПВО успешно отразили атаки, не позволив ракетам достичь своих целей. Путин подчеркнул, что нанесение ударов с использованием западных систем вооружения невозможно без специалистов из тех стран, где они производились. В ответ на эти действия Россия использовала для удара по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». Без ядерной боеголовки, подчеркнул президент.
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Александр Климов