Путин обратился к российским военным после удара Киева западными ракетами по РФ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин обратился к личному составу Вооружённых сил РФ по поводу атак по территории России с использованием западных ракет дальнего радиуса действия. Он заявил о праве России на ответные удары.
Накануне, 21 ноября, российский лидер в своём обращении к военным и гражданам страны раскрыл подробности двух атак на Россию. По его словам, 19 и 21 ноября ВСУ запустили ракеты в сторону объектов на территории Курской и Брянской областей. Использовались системы ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании.
Российские силы ПВО успешно отразили атаки, не позволив ракетам достичь своих целей. Путин подчеркнул, что нанесение ударов с использованием западных систем вооружения невозможно без специалистов из тех стран, где они производились. В ответ на эти действия Россия использовала для удара по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». Без ядерной боеголовки, подчеркнул президент.
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