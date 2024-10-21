Маргарита Симоньян (фото: сайт Кремля)
Вооруженные силы (ВС) России не ударяют по Верховной Раде, потому что она является «культурное наследие, на которое не поднимется рука нормального человека». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала руководитель телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян.
В эфире ее спросили, понимает ли Украина, почему российская армия не будет бить по Верховной раде. По ее словам, причины такого решения уходят корнями в прошлое.
Ранее глава RT сравнил женщину, пытавшуюся поднять российский флаг в Одессе, с Зоей Космодемьянской.
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«Потому что это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше», – заявила Симоньян.
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Александр Климов