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Симоньян рассказала причину отсутствия ударов по Верховной раде

Симоньян: ВС РФ не бьют по Верховной раде, поскольку это культурное наследие
21 октября 2024, 03:47
Маргарита Симоньян (фото: сайт Кремля)

Маргарита Симоньян (фото: сайт Кремля)

Вооруженные силы (ВС) России не ударяют по Верховной Раде, потому что она является «культурное наследие, на которое не поднимется рука нормального человека». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала руководитель телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян.
В эфире ее спросили, понимает ли Украина, почему российская армия не будет бить по Верховной раде. По ее словам, причины такого решения уходят корнями в прошлое.

«Потому что это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше», – заявила Симоньян.



Ранее глава RT сравнил женщину, пытавшуюся поднять российский флаг в Одессе, с Зоей Космодемьянской.

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#украина
#верховная рада
#маргарита симоньян
#одесса
В Молдавии заявили о возможности организации второго тура выборов президента
21 октября 2024, 04:07

Фото: iStock/bizoo_n

Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло не исключил возможности проведения второго тура президентских выборов в стране. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Вероятно, да», – сказал Стояногло, отвечая на соответствующий вопрос.

Бывший генпрокурор также поблагодарил избирателей за участие в голосовании и выражение своего мнения.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента. Одновременно с этим проводится референдум, в рамках которого граждане должны согласиться или отказаться от внесения изменений в Конституцию с целью вступления страны в Евросоюз. Лба голосования признали состоявшимися, явка превысила 33,3%.

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#выборы
#ес
#молдавия
#президент
#голосование
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Санду обвинила во вмешательстве в выборны иностранные силы
21 октября 2024, 03:10

Майя Санду (фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско)

Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, сообщает РИА Новости.
По словам Санду, некие «организованные преступные группировки и иностранные державы» якобы пытаются подкупить избирателей в стране.

«У нас есть доказательства, что целью ОПГ была покупка 300 тысяч голосов на выборах», – отметила политик.

В воскресенье, 20 октября, прошли выборы главы государства на четырехлетний срок. В тот же день был проведен референдум о том, поддерживать ли вступление Молдовы в ЕС. Оба мероприятия были признаны состоявшимися, а явка превысила установленный лимит в 33,3%.

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#президент
#выборы
#молдавия
#ес
#нарушения
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Лавров прокомментировал слова Джонсона о срыве переговоров с Украиной
21 октября 2024, 02:35

Борис Джонсон (фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение вопроса о том, следует ли винить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за срыв переговоров между Россией и Украиной в 2022 году, он оставляет на совести политика. Об этом дипломат заявил в интервью газете «Аргументы и факты».
«Борис Джонсон, доказывая, что он ни при чем, записал: "Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина", имея в виду стамбульскую историю. В Стамбуле условия президента России не звучали», – подчеркнул Лавров.

По его словам, украинская делегация привезла свой собственный документ, который россияне согласились взять за основу. Ложь о том, что Владимир Путин что-то навязал, а украинцы ни на что не согласились, я оставляю на совести Бориса Джонсона, добавил Лавров.

Ранее заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский обвинил Великобританию в саботаже мирной инициативы Украины. В качестве примера он привел «препятствование Борисом Джонсоном переговорам в Стамбуле, результатом которых стало парафинирование проекта мирного соглашения между Россией и Украиной».

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#сергей лавров
#переговоры
#владимир путин
#оон
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ЦАХАЛ назвал число выпущенных по Израилю снарядов
ЦАХАЛ: Ливан выпустил по территории Израиля около 200 снарядов
21 октября 2024, 02:11

Фото: iStock/e-crow

Ливанская «Хезболла» выпустила около 200 артиллерийских снарядов по израильской территории в воскресенье, 20 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«По состоянию на 23:00 (совпадает с московским временем), около 200 снарядов, выпущенных террористической организацией “Хезболла”, сегодня (воскресенье, 20 октября) пересекли границу Ливана с Израилем», – отмечается в публикации.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ливанская «Хезболла» выпустила 360 снарядов в сторону страны. Было заявлено, что примерно 220 из этих снарядов пересекли ливано-израильскую границу.

В ответ на это военные самолеты ВВС Израиля нанесли удар по району больницы в южном пригороде Бейрута.

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#хезболла
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#израиль
#цахал
#ракета
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Лавров рассказал о гибридной войне Запада против России
Лавров: Запад ведет гибридную войну против России
21 октября 2024, 01:53

Фото: Официальная страница МИД РФ

В войне западных держав против России все еще присутствуют гибридные элементы, но она постепенно превращается в настоящую войну. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам».
«Создается впечатление, что так же, как Гитлер поставил под нацистские знамена большую часть Европы, включая французов, испанцев, скандинавов, так и США сплачивают Европу для того, чтобы она взяла на себя основную тяжесть войны с Россией», – отметил дипломат.

На этот раз «знаменосцем» стал не Адольф Гитлер, а Владимир Зеленский, заключил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что специальная военная операция в Украине не приведет ни к чему иному, кроме победы Москвы. В то же время, по словам Сергея Лаврова, Киев требует от Украины вернуться к границам 1991 года. Дипломат также заявил, что украинским властям «наплевать» на население.

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#мид рф
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Лавров заявил об отказе США вводить запрет на милитаризацию в космосе
Лавров: США отказывается от введения запрета на милитаризацию в космосе
21 октября 2024, 01:34

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Власти США отказываются запрещать любую милитаризацию космоса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».
Дипломат напомнил, что ранее Вашингтон обвинил Москву в попытке вывести в космос ядерное оружие и «затянул» принятие резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей это.

В апреле Совет Безопасности ООН отклонил поправки России и Китая к подготовленному США и Японией проекту резолюции о предотвращении размещения в космосе любого оружия или угрозы применения силы в космосе.

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#россия
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Лавров рассказал об отношении России к выборам в США
Лавров: Россия наблюдает за выборами в США
21 октября 2024, 01:18

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Россия внимательно следит за выборами в США и готова к диалогу с любой американской администрацией, заявил в интервью «Аргументам и фактам» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы готовы работать с любой администрацией, которую в конечном итоге выберет американский народ. Пока следим за предвыборной борьбой в США и на данный момент не наблюдаем признаков того, что мы к такому разговору вернемся», – раскрыл глава МИД РФ.

Он отметил наступление на интересы России, которое, по его словам, продолжится после завершения выборов нового президента США.

Ранее министр иностранных дел Лавров заявил, что специальная военная операция в Украине не закончится до тех пор, пока Москва не одержит победу.

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#россия
#сша
#москва
#сергей лавров
#мид рф
#выборы
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Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута
21 октября 2024, 00:26

Фото: iStock/Leonid Ikan

Самолеты израильских ВВС атаковали южные пригороды Бейрута не менее трех раз. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Авиаудары были нанесены по району Харет-Хрейк в южном пригороде ливанской столицы. Тем временем телеканал «Аль-Джавид» сообщил, что ЦАХАЛ нанес серию ударов по зданиям, принадлежащим связанной с «Хезболлой» финансовой организации «Кард Аль-Хасан». Под ударами оказались два объекта организации в городах Баальбек и Хермель.

Ранее, в воскресенье, 20 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о планах атаковать экономические объекты «Хезболлы» в Бейруте и других частях Ливана.

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#ливан
#цахал
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ЦАХАЛ ударила по финансовым зданиям «Хезболлы»
20 октября 2024, 23:28

Фото: istockphoto/butenkow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по зданию финансовой организации «Кард Аль-Хасан», которая связана с «Хезболлой». Об этом инциденте сообщает телеканал «Аль-Джадид».
Отмечается, что ударам подверглись два объекта организации в городах Баальбек и Хермель. Более подробная информация не приводится.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что ливанская «Хезболла» выпустила по территории страны 360 артиллерийских снарядов. Около 220 из этих снарядов пересекли ливано-израильскую границу.

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#цахал
#хезболла
#удар
#финансы
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