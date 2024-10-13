Симоньян призвала помнить имя убитой за флаг России жительницы Одессы

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Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила с Зоей Космодемьянской женщину, которая пыталась повесить флаг России на постамент снесённого памятника императрице Екатерине II в Одессе. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Симоньян подчеркнула, что несколько дней назад умерла женщина, имя которой следует запомнить. Её зовут Елена Чесакова. По проявленным мужеству и смелости она сравнима с теми замечательными женщинами, о которых нам рассказывали в школе, например, с Зоей Космодемьянской.
Журналист отметила, что Чесакова мученически умерла в СИЗО Одессы. По официальной версии причиной смерти стала сердечная недостаточность, однако женщине было всего 43 года.
Накануне бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что не верит в объявленную причину смерти одесситки. Он убеждён, что её убили в СИЗО за её поступок.
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Журналист отметила, что Чесакова мученически умерла в СИЗО Одессы. По официальной версии причиной смерти стала сердечная недостаточность, однако женщине было всего 43 года.
Накануне бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что не верит в объявленную причину смерти одесситки. Он убеждён, что её убили в СИЗО за её поступок.
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Анастасия Чинкова