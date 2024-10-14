Журналисты RT поговорили с мамой арестованной в Одессе Елены Чесаковой

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Журналисты RT побеседовали с мамой арестованной в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент памятника Екатерине Второй Елены Чесаковой.
«Я мнений своих не меняю. Так как я говорила, я так и буду говорить», — сказала она.
Мать Елены также говорила, что у нее не получилось уговорить дочь, чтобы та пошла на уступки. Елена, по словам матери, не стала молчать в отличие от многих на Украине.
Елена Чесакова скончалась в СИЗО в возрасте 43 лет. Официальной причиной смерти названа сердечная недостаточность. Журналистка Маргарита Симоньян отмечала мужество и смелость умершей. В частности, ее сравнивали с Зоей Космодемьянской. Бывший нардеп украинского парламента Олег Царев считает, что одесситку убили в изоляторе за ее поступок.
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Никита Кротов