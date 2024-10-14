Симоньян высказалась об уходе BBC c Ближнего Востока

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Главред RT Маргарита Симоньян отреагировала на переживания гендиректора BBC, что медиапространство Ближнего Востока после ухода иностранного телеканала заняли российские СМИ, а именно, Sputnik.
«Гендиректор Би-би-си переживает, что после их ухода из медиапространства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки нишу занимаем мы... «Свято место пусто не бывает», «Уходя — уходи» и прочий русский фольклор им на сдачу», — сказано в публикации Симоньян.Ранее сообщалось, чье имя призвала не забывать Маргарита Симоньян, как это связано с Одессой и российским флагом. Отмечалось, что человек, о котором идет речь, проявил мужество и смелость. Его сравнили с Зоей Космодемьянской.
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