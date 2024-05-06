Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что скоро нормальные люди, которые есть в западном обществе, станут бежать из своих стран из-за странных нравов, главенствующих там.
И для них, считает Симоньян, Россия станет прибежищем нормальной жизни с адекватными традиционными ценностями.
В то же время лидер демократов в Палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис заявлял, что в Республиканской партии всё больший вес набирает пророссийская фракция. Как уточняют argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, Джеффрис объяснил, что республиканцы не желают поддерживать украинский режим и даже высказывают мнения о том, что Россия не является врагом США.
Ранее Маргарита Симоньян заявляла, что западные страны не готовы отказаться от признания Российской Федерации страной третьего мира.
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«Я уверена, что мы станем той страной, куда просто ломанутся офонаревшие от этой новой религии те нормальные люди, которые, безусловно, останутся в этих странах. В любых обстоятельствах остаются нормальные люди, и они приедут к нам, именно нас они будут считать тем самым заповедным раем, поселятся где-нибудь на Соловках, например», — приводит RT слова Симоньян.
В то же время лидер демократов в Палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис заявлял, что в Республиканской партии всё больший вес набирает пророссийская фракция. Как уточняют argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, Джеффрис объяснил, что республиканцы не желают поддерживать украинский режим и даже высказывают мнения о том, что Россия не является врагом США.
Ранее Маргарита Симоньян заявляла, что западные страны не готовы отказаться от признания Российской Федерации страной третьего мира.
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Мелисса Тимофеева