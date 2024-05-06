В США раскрыли, как поменяются границы Украины в ходе СВО

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Украина лишится Харькова из-за полного уничтожения систем ПВО. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его мнению, ВСУ будут вынуждены сдать Харьков в ближайшее время. Он отметил, что шансов удержать населённый пункт у Киева нет. Риттер выразил уверенность в том, что подобная ситуация будет складываться со всеми позициями, которые захочет занять российская армия.
Он отметил, что ВС РФ способны наносить удары по местам дислокации ВСУ в городе из-за отсутствия систем ПВО у Украины.
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