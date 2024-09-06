Симоньян собирается подать в суд на Би-би-си из-за фейков

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян собирается подать в суд на британскую телевизионную сеть Би-би-си из-за фейков о ней. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Она отметила, что британская пропаганда приписывает ей слова, которые она никогда не говорила. В связи с этим, журналистка намерена подать в суд на телеканал через его бюро в Москве.
Симоньян также привела текст Би-би-си, в котором указано, что она якобы регулярно призывает к совершению насильственных действий против врагов России. В частности, речь идёт о расправе над российскими оппозиционерами через повешение и отправке войск вглубь Европы.
Напомним, что ранее в начале сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня».
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Симоньян также привела текст Би-би-си, в котором указано, что она якобы регулярно призывает к совершению насильственных действий против врагов России. В частности, речь идёт о расправе над российскими оппозиционерами через повешение и отправке войск вглубь Европы.
Напомним, что ранее в начале сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня».
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Анастасия Чинкова