«Я помолюсь, чтобы Господь послал противоядие»: Маргарита Симоньян ответила на хейт

28 июня 2025, 18:20

Жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян пожелала хейтерам найти «противоядие»

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян регулярно сталкивается с хейтом в сети. В личном Telegram-канале журналистка ответила подписчице фразой «я помолюсь за Вас».





Супруга Тиграна Кеосаяна внимание на комментарий одной из подписчиц, которая раскритиковала ее внешность на архивном видео. Она также упрекнула Симоньян в том, что та не уделяет внимание своим детям.



Главред RT не стала скрывать возмущения, однако решила, что лучшим «противоядием» от злобы этой женщины станет молитва.





«Я помолюсь за Вас. Чтобы Господь послал Вам радость благодарности. Это лучшее противоядие от того нехорошего чувства, которое, кажется, в Вас поселилось», — написала журналистка.