Американист Наумов оценил влияние покушения на шансы Трампа стать президентом США

Фото: сайт Дональда Трампа
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа многократно усилит его образ мученика и так созданный уголовными делами против него. Об этом в своём Telegram-канале написал американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.
Он напомнил, что многие сторонники Трампа носили футболки, где отчётливо видна проведённая между Трампом и Иисусом Христом параллель, что они вместе «пострадали за правду». После покушения такой нарратив будет распространяться ещё шире.
Покушение на Трампа произошло в субботу вечером. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице.
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Анастасия Чинкова