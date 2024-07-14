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Американист Наумов оценил влияние покушения на шансы Трампа стать президентом США

Наумов: покушение на Трампа значительно усилит его образ мученика
14 июля 2024, 06:51
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа многократно усилит его образ мученика и так созданный уголовными делами против него. Об этом в своём Telegram-канале написал американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.


Он напомнил, что многие сторонники Трампа носили футболки, где отчётливо видна проведённая между Трампом и Иисусом Христом параллель, что они вместе «пострадали за правду». После покушения такой нарратив будет распространяться ещё шире.

Покушение на Трампа произошло в субботу вечером. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице.

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#дональд трамп
#сша
#выборы
#стрельба
#политика
Обама, Буш и Клинтон поддержали Трампа после стрельбы на митинге в Пенсильвании
14 июля 2024, 07:27

Фото: iStock/Jon Rehg

Бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший поддержали Дональда Трампа в социальной сети Х после стрельбы на митинге в Пенсильвании.
Обама и его супруга Мишель пожелали Трампу скорейшего выздоровления. По словам бывшего американского лидера, в демократии «абсолютно нет места политическому насилию».

Свою поддержку выразил 42-й президент Билл Клинтон и его жена Хиллари, которая соперничала с республиканцем Трампом на выборах 2016 года. Клинтон отметил, что он и супруга «благодарны за то, что Трамп находится в безопасности». Буш назвал произошедшее нападение трусливым.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.

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#нападение
#политика
#президент
#покушение
#трамп
#сша
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В Совфеде прокомментировали слова Байдена о покушении на Трампа
Сенатор Клишас с иронией отреагировал на слова Байдена о покушении на Трампа
14 июля 2024, 07:10

Фото: РИА Новости/ Александр Имедашвили

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он не может назвать огнестрельное ранение на митинге американского экс-лидера Дональда Трампа покушением.
Клишас назвал реплику Байдена примером «лучшей электоральной практики» Вашингтона. Примечательно, что нынешний глава американского государства ранее сообщил, что не обладает достаточными фактами о стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании, чтобы назвать произошедшее покушением.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.

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Байден поговорил с Трампом после стрельбы на митинге
#политика
#покушение
#дональд трамп
#сша
#джозеф байден
#президент
#стрельба
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Симоньян сравнила покушение на Дональда Трампа с сериалом
14 июля 2024, 07:04

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа напоминает сериал, у сценаристов которого закончилась фантазия. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
Она сообщила, что наблюдать за происходящим в США, то же самое, что смотреть сериал. Только вот у сценаристов давно иссякла фантазия, поэтому они начинают повторяться. Однако «зритель» настолько привык к героям, что уже не может оторваться от просмотра.

Симоньян вспомнила покушение на президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Тогда его застрелил Ли Харви Освальд.

Журналист отметила, что к подобным методам приходят в том случае, если не осталось других способов для избавления от неудобного политика.

20-летний житель Пенсильвании открыл стрельбу во время выступления Трампа перед избирателями. В результате политик получил ранение в ухо, его доставили в больницу. Стрелка ликвидировали.

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#маргарита симоньян
#дональд трамп
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#стрельба
#политика
#ранение
#покушение
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Трамп, несмотря на покушение, посетит съезд Республиканской партии
Трамп намерен посетить съезд республиканцев в понедельник в Висконсине
14 июля 2024, 06:06

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трампа, несмотря на покушение на митинге в Пенсильвании, намерен посетить съезд Республиканской партии, который начнётся в понедельник в штате Висконсин. Об этом сообщили в нацкомитете партии.
Отмечается, что в ходе этого съезда будет выдвинута кандидатура Трампа на пост президента США.

Ранее политик сообщил, что чувствует себя хорошо, и выразил благодарность Секретной службе США и всем правоохранительным органам, которые быстро среагировали на стрельбу.

Теперь он с нетерпением ждёт начала съезда республиканцев, на который намерен приехать в понедельник.

Стрельба произошла на митинге Трампа в штате Пенсильвания в субботу. Политика ранили в ухо, после чего он был доставлен в больницу, где находится и сейчас. Стрелка ликвидировали.

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#дональд трамп
#политика
#кандидаты
#выборы
#президент
#сша
#митинг
#стрельба
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Байден поговорил с Трампом после стрельбы на митинге
14 июля 2024, 05:47

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с Дональдом Трампом, по которому стреляли во время митинга в Пенсильвании. Об этом сообщили в Белом доме.
В субботу вечером Байден провёл телефонный разговор с Трампом, подчеркнули в пуле Белого дома.

Стрельба произошла в ходе выступления Трампа перед избирателями в Пенсильвании. Снайпер совершил несколько выстрелов, попав в ухо политика. Трампа госпитализировали, он находится в больнице. Стрелка, тем временем, ликвидировали.

Байден в связи со случившимся сделал специальное обращение к нации, а также приказал на время остановить трансляцию всех агитационных роликов по телевидению.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#стрельба
#сша
#митинг
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В США рассказали о связи стрелявшего в Трампа с иностранными государствами
NBC: стрелявший в Трампа не имел связей с иностранными государствами
14 июля 2024, 05:45

Фото: iStock/SolidMaks

Стрелявший на митинге бывшего президента США Дональда Трампа не имел никаких связей с иностранными государствами. Об этом сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на американских чиновников.
Они убеждены, что признаков связи стрелка с действующим субъектом из другого государства не обнаружено.

Сам Трамп после покушения сообщил, что конкретных данных о стрелявшем в него мужчине в настоящее время нет.

Покушение на Трампа было совершено в субботу. Неизвестный открыл стрельбу во время выступления политика перед избирателями в штате Пенсильвания. Одна из выпущенных пуль прошла мимо Трампа, задев его ухо. Кандидата в президенты доставили в больницу, где он находится до сих пор.

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#сша
#стрельба
#дональд трамп
#страны
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Штаб Байдена приостановит показ агитационных роликов после покушения на Трампа
14 июля 2024, 04:41

Фото: iStock/Massimo Giachetti

Избирательный штат президента США Джо Байдена приостановит показ агитационных роликов по телевидению после покушения на его основного политического оппонента, экс-главу государства Дональда Трампа. Об этом один из представителей штаба сообщил в беседе с газетой The Washington Post.
Он подчеркнул, что в настоящее время компания Байдена приостанавливает все внешние коммуникации и готовится к прекращению показа агитационных роликов по телевидению.

Покушение на Трампа было совершено в субботу. Неизвестный, по предварительным данным, снайпер, произвёл несколько выстрелов в сторону политика во время его выступления перед избирателями в Пенсильвании. Одна из пуль прошла мимо Трампа, задев его ухо. Кандидата в президенты экстренно отвезли в больницу, где он находится до сих пор. Стрелка, тем временем, ликвидировали.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#выборы
#стрельба
#сша
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Байден пока отказался называть стрельбу в Трампа покушением на него
Байден не обладает всеми фактами, чтобы называть стрельбу на митинге покушением
14 июля 2024, 04:05

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Джо Байден сообщил, что пока не может назвать стрельбу на митинге в Пенсильвании покушением на Дональда Трампа, поскольку не обладает всеми необходимыми для этого фактами. Об этом глава государства сообщил в ходе своего специального обращения к нации, которое транслировал телеканал CNN.
Он подчеркнул, что имеет своё мнение касаемо данной ситуации. Однако у него нет фактов для того, чтобы точно утверждать о покушении.

Также Байден заявил, что рад, что с Трампом в конечном счёте всё хорошо и сообщил о планах встречи с ним.

Президент объявил, что в Америке нет места насилию, подчеркнув, что произошедшее будет тщательно расследовано.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#сша
#стрельба
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Экс-глава Ганы призвал строить с Россией новые отношения
Экс-глава Ганы Махама: пришло время строить с Россией новые отношения
14 июля 2024, 03:43

Фото: iStock/NatanaelGinting

Гана должна приступить к построению новых отношений с Россией, основанных на многолетних исторических связях двух государств. Об этом экс-глава африканской страны Джон Драмани Махама сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что после перестройки Россия была занята своими внутренними проблемами, поэтому не так активно стремилась сотрудничать с другими государствами. Однако времена изменились, и теперь пришло время для построения новых отношений.

Политик отметил, что отношения России и Ганы должны строиться на основе исторических связей, корнями уходящих в первые годы обретения независимости африканской страной.

Махама напомнил, что Россия стала одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Ганой. Также в стране сейчас проживает большое количество граждан, которые учились в России и свободно владеют русским языком.

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#африка
#россия
#сотрудничество
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