Трамп, несмотря на покушение, посетит съезд Республиканской партии

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трампа, несмотря на покушение на митинге в Пенсильвании, намерен посетить съезд Республиканской партии, который начнётся в понедельник в штате Висконсин. Об этом сообщили в нацкомитете партии.
Отмечается, что в ходе этого съезда будет выдвинута кандидатура Трампа на пост президента США.
Ранее политик сообщил, что чувствует себя хорошо, и выразил благодарность Секретной службе США и всем правоохранительным органам, которые быстро среагировали на стрельбу.
Теперь он с нетерпением ждёт начала съезда республиканцев, на который намерен приехать в понедельник.
Стрельба произошла на митинге Трампа в штате Пенсильвания в субботу. Политика ранили в ухо, после чего он был доставлен в больницу, где находится и сейчас. Стрелка ликвидировали.
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Ранее политик сообщил, что чувствует себя хорошо, и выразил благодарность Секретной службе США и всем правоохранительным органам, которые быстро среагировали на стрельбу.
Теперь он с нетерпением ждёт начала съезда республиканцев, на который намерен приехать в понедельник.
Стрельба произошла на митинге Трампа в штате Пенсильвания в субботу. Политика ранили в ухо, после чего он был доставлен в больницу, где находится и сейчас. Стрелка ликвидировали.
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Анастасия Чинкова