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Трамп, несмотря на покушение, посетит съезд Республиканской партии

Трамп намерен посетить съезд республиканцев в понедельник в Висконсине
14 июля 2024, 06:06
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трампа, несмотря на покушение на митинге в Пенсильвании, намерен посетить съезд Республиканской партии, который начнётся в понедельник в штате Висконсин. Об этом сообщили в нацкомитете партии.
Отмечается, что в ходе этого съезда будет выдвинута кандидатура Трампа на пост президента США.

Ранее политик сообщил, что чувствует себя хорошо, и выразил благодарность Секретной службе США и всем правоохранительным органам, которые быстро среагировали на стрельбу.



Теперь он с нетерпением ждёт начала съезда республиканцев, на который намерен приехать в понедельник.

Стрельба произошла на митинге Трампа в штате Пенсильвания в субботу. Политика ранили в ухо, после чего он был доставлен в больницу, где находится и сейчас. Стрелка ликвидировали.

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#дональд трамп
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#президент
#сша
#митинг
#стрельба
Байден поговорил с Трампом после стрельбы на митинге
14 июля 2024, 05:47

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с Дональдом Трампом, по которому стреляли во время митинга в Пенсильвании. Об этом сообщили в Белом доме.
В субботу вечером Байден провёл телефонный разговор с Трампом, подчеркнули в пуле Белого дома.

Стрельба произошла в ходе выступления Трампа перед избирателями в Пенсильвании. Снайпер совершил несколько выстрелов, попав в ухо политика. Трампа госпитализировали, он находится в больнице. Стрелка, тем временем, ликвидировали.

Байден в связи со случившимся сделал специальное обращение к нации, а также приказал на время остановить трансляцию всех агитационных роликов по телевидению.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#стрельба
#сша
#митинг
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В США рассказали о связи стрелявшего в Трампа с иностранными государствами
NBC: стрелявший в Трампа не имел связей с иностранными государствами
14 июля 2024, 05:45

Фото: iStock/SolidMaks

Стрелявший на митинге бывшего президента США Дональда Трампа не имел никаких связей с иностранными государствами. Об этом сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на американских чиновников.
Они убеждены, что признаков связи стрелка с действующим субъектом из другого государства не обнаружено.

Сам Трамп после покушения сообщил, что конкретных данных о стрелявшем в него мужчине в настоящее время нет.

Покушение на Трампа было совершено в субботу. Неизвестный открыл стрельбу во время выступления политика перед избирателями в штате Пенсильвания. Одна из выпущенных пуль прошла мимо Трампа, задев его ухо. Кандидата в президенты доставили в больницу, где он находится до сих пор.

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#сша
#стрельба
#дональд трамп
#страны
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Штаб Байдена приостановит показ агитационных роликов после покушения на Трампа
14 июля 2024, 04:41

Фото: iStock/Massimo Giachetti

Избирательный штат президента США Джо Байдена приостановит показ агитационных роликов по телевидению после покушения на его основного политического оппонента, экс-главу государства Дональда Трампа. Об этом один из представителей штаба сообщил в беседе с газетой The Washington Post.
Он подчеркнул, что в настоящее время компания Байдена приостанавливает все внешние коммуникации и готовится к прекращению показа агитационных роликов по телевидению.

Покушение на Трампа было совершено в субботу. Неизвестный, по предварительным данным, снайпер, произвёл несколько выстрелов в сторону политика во время его выступления перед избирателями в Пенсильвании. Одна из пуль прошла мимо Трампа, задев его ухо. Кандидата в президенты экстренно отвезли в больницу, где он находится до сих пор. Стрелка, тем временем, ликвидировали.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#выборы
#стрельба
#сша
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Байден пока отказался называть стрельбу в Трампа покушением на него
Байден не обладает всеми фактами, чтобы называть стрельбу на митинге покушением
14 июля 2024, 04:05

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Джо Байден сообщил, что пока не может назвать стрельбу на митинге в Пенсильвании покушением на Дональда Трампа, поскольку не обладает всеми необходимыми для этого фактами. Об этом глава государства сообщил в ходе своего специального обращения к нации, которое транслировал телеканал CNN.
Он подчеркнул, что имеет своё мнение касаемо данной ситуации. Однако у него нет фактов для того, чтобы точно утверждать о покушении.

Также Байден заявил, что рад, что с Трампом в конечном счёте всё хорошо и сообщил о планах встречи с ним.

Президент объявил, что в Америке нет места насилию, подчеркнув, что произошедшее будет тщательно расследовано.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#сша
#стрельба
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Экс-глава Ганы призвал строить с Россией новые отношения
Экс-глава Ганы Махама: пришло время строить с Россией новые отношения
14 июля 2024, 03:43

Фото: iStock/NatanaelGinting

Гана должна приступить к построению новых отношений с Россией, основанных на многолетних исторических связях двух государств. Об этом экс-глава африканской страны Джон Драмани Махама сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что после перестройки Россия была занята своими внутренними проблемами, поэтому не так активно стремилась сотрудничать с другими государствами. Однако времена изменились, и теперь пришло время для построения новых отношений.

Политик отметил, что отношения России и Ганы должны строиться на основе исторических связей, корнями уходящих в первые годы обретения независимости африканской страной.

Махама напомнил, что Россия стала одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Ганой. Также в стране сейчас проживает большое количество граждан, которые учились в России и свободно владеют русским языком.

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#африка
#россия
#сотрудничество
#политика
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Кеннеди-младший призвал американцев объединиться в молитве за Трампа
14 июля 2024, 03:21

Фото: iStock/imdm

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший опубликовал пост в соцсети Х, в котором призвал американцев объединиться в молитве за американского экс-главу Дональда Трампа.
Он написал, что настало время, когда каждый американец, любящий свою страну, должен «отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве» за Трампа и членов его семьи.

Ранее сообщалось, что неизвестный произвёл несколько выстрелов в ходе выступления Трампа перед избирателями в штате Пенсильвания. Одна из пуль ранила Трампа, которого с окровавленным ухом вывели со сцены. В результате стрелка ликвидировали.

Президент США Джо Байден осудил произошедшее и заявил, что молится о выздоровлении Трампа.

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#дональд трамп
#стрельба
#сша
#митинг
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Байден молится о выздоровлении раненого при покушении Трампа
Байден осудил покушение на Трампа и молится о его выздоровлении
14 июля 2024, 03:13

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден осудил покушение на экс-главу государства Дональда Трампа и заявил, что молится о его выздоровлении.
Кроме того, Байден призвал всех американцев осудить произошедшее.

Глава государства в скором времени выступит перед нацией со специальным обращением в связи с покушением на Трампа.

Ранее сообщалось, что на Трампа было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Неизвестный произвёл несколько выстрелов, которые заставили политика остановить выступление. После этого Трампа с окровавленным ухом вывели со сцены. Спустя некоторое время о случившемся сообщили Байдену.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#стрельба
#митинг
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Байден выступит со специальным обращением после покушения на Трампа
Байден выступит со специальным обращением после стрельбы на митинге Трампа
14 июля 2024, 02:38

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден выступит со специальным обращением в связи со стрельбой на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом на своей странице в соцсети Х написал конгрессмен Чип Рой.
Он сообщил, что Байден в скором времени обратится к нации в связи со случившимся.

Ранее сообщалось, что на бывшего президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в городе Батлер (штат Пенсильвания). Политику пришлось прервать свою речь из-за внезапно раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, что его ранили в ухо. Сразу же после этого со сцены его увели сотрудники личной охраны. Трампа доставили в больницу, где он проходит необходимые обследования.

Позднее о произошедшем уведомили президента США Джо Байдена.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#политика
#сша
#стрельба
#митинг
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Лукашенко заявил, что Белоруссия не враг для Украины
Лукашенко: Белоруссия не враг для Украины, нужен диалог для избежания эскалации
14 июля 2024, 02:17

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не враг для Украины, поэтому нужен диалог для предотвращения эскалации. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.
Политик подчеркнул, что уже много раз говорил об отсутствии вражеского настроя по отношению к украинцам. По его словам, это такой же народ, поэтому следует как можно быстрее договариваться, чтобы избежать эскалации.

Лукашенко добавил, что последние события на украинско-белорусской границе показали, что всегда обо всём можно договориться.

Ранее белорусские власти сообщали об активизации украинских военных у границы с Белоруссией. На фоне такой активности Минск принял решение по усилению границы. Днём ранее Лукашенко сообщил, что поручил отвести белорусские войска от границы в ответ на аналогичное решение киевских властей.

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#белоруссия
#украина
#политика
#александр лукашенко
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