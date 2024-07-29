Симоньян выразила благодарность за расследование дела о покушении на неё

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила правоохранительные органы за расследование дела о покушении на неё.
«Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу от меня и моей семьи», — приводит RT слова Симоньян.
До этого МИД РФ призывало все политические силы внутри и вне Венесуэлы воздерживаться от провокационных шагов после выборов в стране.
«Наша страна надеется, что возобладает известная политическая мудрость, сформулированная великим латиноамериканцем Бенито Хуаресом: «Уважение прав других — это мир», — приводят argumenti.ru сообщение ведомства.
Ранее глава аргентинского государства Хавьер Милей заявил, что Аргентина не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы.
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Мелисса Тимофеева