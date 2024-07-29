Милей: Аргентина не признает победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

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Аргентина не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы. Об этом заявил глава аргентинского государства Хавьер Милей.
В своей социальной сети X он назвал президентские выборы в Венесуэле мошенничеством, а также выразил надежду, что Вооружённые силы страны «защитят демократию и подлинную волю народа». Милей также заявил, что имеет данные о фактической победе оппозиции. Официальная информация по итогам подсчёта голосов на президентских выборах в Венесуэле пока обнародованы не были.
Ранее правительство Венесуэлы заявило о попытках вмешательства в выборы ряда иностранных государств и политиков. Это связано с требованием некоторых южноамериканских государств сделать подсчёт голосов прозрачным и провести его под контролем иностранных наблюдателей.
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