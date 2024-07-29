Власти Венесуэлы заявили о вмешательстве ряда стран в президентские выборы

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Некоторые страны позволили себе вмешательство в процесс выборов президента в Венесуэле. Однако народ страны имеет право на самоопределение, закреплённое Конституцией.
Об этом говорится в специальном сообщении, выпущенном правительством Венесуэлы. Там содержится предупреждение о вмешательстве ряда государств в избирательный процесс и право на суверенитет страны. Накануне, 28 июля, Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выпустили заявление, в котором потребовали прозрачного подсчёта голосов под контролем международных наблюдателей.
По мнению венесуэльского правительства, такое заявление, а также слова некоторых политиков правого толка из ряда стран направлены на искажение права народа на свободный выбор. Власти подчеркнули, что люди делали свой выбор во время голосования свободно и законно.
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