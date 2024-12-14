«Полчаса пешком»: Симоньян о риске потери Абхазии в качестве союзника

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Российская сторона не должна потерять Абхазию в качестве союзника, поскольку такой риск сравним с самоубийством, заявила в эфире телепередачи «Право знать» на ТВЦ главред RT Маргарита Симоньян.
«Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших... это, извините, самоубийство. (…) до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Вот встал и пошел — через полчаса ты в Абхазии. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы», — сказала журналистка.Абхазский лидер Аслан Бжания подал в отставку на фоне оппозиционных протестов в ноябре. Протестующие взяли под контроль комплекс зданий кабмина республики. Поводом стало инвестиционное соглашение с РФ, предполагающее постройку апартаментов в Абхазии. Бжания покинул пост в качестве компромисса.
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Никита Кротов